Opções para substituir o óleo de girassol na fritura

Parece um “déjà-vu” desde o início da pandemia, por causa das prateleiras vazias no supermercado e acumulando compras. Mas desta vez, em vez de papel higiênico, o objeto do desejo é o óleo de girassol. Muitos países dependem do óleo de girassol da Ucrânia, um dos principais produtores de óleo de girassol, e é por isso que os consumidores estão cada vez mais preocupados em encontrar um óleo substituto para fritar. Mas existem boas alternativas. Uma opção para substituir o óleo de girassol é, por exemplo, óleo de colza refinado. conforme observado por especialistas em nutrição. Graças ao processo de refino, que separa substâncias indesejadas, o óleo é estável ao calor e, ao mesmo tempo, relativamente neutro no sabor. Portanto, é adequado para fritar, refogar, molho para salada ou assar. Ao mesmo tempo, o óleo de colza contém mais ácidos graxos ômega-3 do que o óleo de girassol, por isso é importante para o metabolismo. Você também pode usar o azeite. No entanto, os cozinheiros precisam ter um pouco mais de cuidado ao aquecê-lo. No caso do azeite prensado a frio, ou seja, o azeite virgem, os especialistas argumentam que não é muito eficaz aquecê-lo a temperaturas muito altas porque isso destrói as substâncias aromáticas que antes eram protegidas no processo de extração. Portanto, uma alternativa ao óleo de girassol é o azeite refinado. O chamado ponto de fumaça indica quando um óleo atingiu uma temperatura muito alta. A partir desta temperatura, a água, os ácidos graxos livres e os produtos de degradação evaporam e a fumaça é formada. No processo, os óleos podem desenvolver substâncias nocivas como a acroleína e, ao mesmo tempo, inflamar-se facilmente. Isso pode ser reconhecido por uma descoloração escura do óleo e um cheiro desagradável. Os especialistas especificam um valor de referência de 200 graus para o aquecimento de óleos refinados. Para óleos virgens, a temperatura indicada é menor, entre 120 e 190 graus. No entanto, os nutricionistas desaconselham mudar o ponto de fumaça com a ajuda da água, pois esse é um processo muito técnico. Como uma dica prática para economizar dinheiro, eles recomendam o uso de panelas bem revestidas para usar menos óleo. dpa