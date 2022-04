O Ministério Público abriu kits de investigação contra Claudia Sheinbaum e Adam Augustus

Mexico's Interior Minister Adan Augusto conducts a news conference of Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who was diagnosed with the coronavirus disease (COVID-19), at the National Palace in Mexico City, Mexico January 11, 2022. REUTERS/Luis Cortes

A Procuradoria Especializada em Crimes Eleitorais (Fisel) abriu kits de investigação contra a chefe de governo Claudia Sheinbaum e o secretário do Interior Adán Augusto López por supostamente violarem a Lei Eleitoral antes da revogação do mandato.

Depois de receber 17 denúncias antes e depois do exercício, o Ministério Público decidiu iniciar investigações para solicitar apoio da população para a consulta popular. Em 2 de abril, o ministro do Interior promoveu a consulta do presidente em um evento em Sonora, onde afirmou não ter medo de possíveis sanções do Instituto Nacional Eleitoral.

*Informações em desenvolvimento