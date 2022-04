“Las Bravas FC” está finalmente chegando ao HBO Max! Sua data de lançamento já é conhecida

Roberto Casas, o melhor jogador de futebol do México e do mundo, enfrentará seu maior desafio: tornar o time Las Bravas campeão. (HBO Max)

A HBO Max revelou que no próximo dia 5 de maio será lançado exclusivamente na plataforma, Las Bravas FC, sua nova produção mexicana. A série é estrelada por Mauricio Ochmann, Iran Castillo, Ana Valeria Becerril e Esmeralda Soto. Uma história em que uma equipe de jogadoras de futebol lutará contra todas as probabilidades para atingir seus objetivos.

Mauricio Ochmann interpreta Roberto Casas, o melhor jogador de futebol mexicano que já jogou na Europa, que perde tudo devido a lesão e, portanto, é forçado a voltar para sua cidade natal. Sentindo-se derrotado, ele relutantemente se torna o treinador do Las Bravas FC, o time de futebol feminino local, treinando-os para vencer seu primeiro campeonato.

Com a ajuda de Sebas (Mauricio Barrientos), seu grande amigo de infância, Roberto buscará alcançar o inimaginável: transformar esse grupo de jogadores amadores em jogadores de futebol profissionais, enquanto tentam se reconciliar com seu passado. Ele vai conseguir?

A equipe Las Bravas enfrentará rivais poderosos no campo de jogo. E fora disso, eles terão que superar as adversidades pessoais que os cercam, ao mesmo tempo em que devem enfrentar os estereótipos que os classificam confiando uns nos outros. São cinco amigos que farão o possível para alcançar seus objetivos.

A ficção sublinha o valor do trabalho em equipe , e outro de seus principais temas é a redenção, para mostrar que a única maneira de alcançá-lo não é fugir do passado, mas enfrentá-lo bravamente e usá-lo para melhorar. Por si só, no Las Bravas FC, o futebol servirá de metáfora para contar uma história poderosa sobre o reencontro com as raízes.

Las Bravas, o novo HBO Max Original MAX, estrelado por Mauricio Ochmann, Mauricio Barrientos, Ana Jimena Villanueva, Iran Castillo, Juan Carlos Colombo e uma talentosa equipe de jovens atores como Keyla Caputo, Ana Valeria Becerril, Esmeralda Soto, Paola Curón, Kariam Castro, Jerry Velazquez, Fernando Cuautle e Ari Albarran. O argentino Ariel Winograd é o diretor e showrunner desta história.

A série é uma coprodução entre a WarnerMedia LatinAmerica e The Mediapro Studio. Descubra que os sonhos podem se tornar realidade. Não perca isso!

