EUA, Alemanha e Finlândia enviarão mais ajuda militar à Ucrânia para fortalecer sua defesa contra a invasão russa

A Ucrânia recebeu caças e peças de reposição para reforçar sua aviação, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, na terça-feira, sem especificar quantos, que tipo de aeronave e a origem.

“Eles têm mais caças à sua disposição hoje do que há duas semanas”, disse o porta-voz à imprensa. “Sem entrar em detalhes sobre o que outros países fornecem, eu diria que eles receberam aparelhos e peças de reposição adicionais para aumentar sua frota”, acrescentou.

Ele não especificou o tipo de aeronave fornecida ao exército ucraniano, que vem encomendando aviões de guerra há semanas, mas deu a entender que eles são de fabricação russa. “Outras nações que têm experiência com esse tipo de aeronave foram capazes de ajudá-los a ter mais aeronaves em serviço”, disse ele, especificando que os Estados Unidos, que não querem parecer um país beligerante nesta guerra, facilitaram o envio de peças de reposição para o território ucraniano, mas não aviões.

Kiev perguntou a seus aliados ocidentais, os MiG-29s, que seus soldados sabem voar, e que um punhado de países do Leste Europeu possui. No início de março, a possível transferência desses aviões russos da Polônia foi discutida, mas os Estados Unidos se opuseram, temendo que a Rússia pudesse considerar o envolvimento direto da OTAN na guerra de guerra.

Por outro lado, o presidente dos EUA, Joe Biden, deverá anunciar nos próximos dias mais um pacote de ajuda militar para a Ucrânia do mesmo tamanho dos 800 milhões de dólares anunciados na semana passada, disseram várias fontes familiarizadas com o assunto à Reuters na terça-feira.

O governo Biden anunciou na semana passada US $800 milhões em ajuda adicional, incluindo sistemas de artilharia, cartuchos de artilharia, veículos blindados de transporte de pessoal e navios de defesa costeira não tripulados, expandindo o escopo do material enviado a Kiev para incluir novos tipos de equipamentos pesados.

Se o pacote de ajuda desta semana for tão grande quanto o esperado, traria a ajuda militar total dos EUA à Ucrânia desde a invasão russa em fevereiro para mais de US $3 bilhões.

Suporte europeu

Da mesma forma, a Alemanha prometeu à Ucrânia que financiará a entrega direta de armas por meio de sua indústria, não por meio de suas Forças Armadas, já que suas capacidades não são ilimitadas.

“Pedimos à indústria de armas alemã que nos diga que material ela pode fornecer em um futuro próximo”, disse o ministro das Relações Exteriores alemão, Olaf Scholz, que disse à Ucrânia, disse, que eles fornecerão os fundos necessários para cobrir essas compras. “A lista inclui armas antitanque, armas de defesa aérea, munições e aquelas que podem ser usadas em um confronto de artilharia”, disse ele a repórteres em Berlim após uma videoconferência com o presidente dos EUA, Joe Biden, e outros líderes do G7.

Scholz tem sido a favor do fornecimento de armas que as forças ucranianas já sabem usar e descartou que a maior parte dessas entregas seja feita através do exército alemão, pois os estoques estão “quase esgotados”.

Outro aliado da Ucrânia é a Finlândia, que na terça-feira anunciou que enviará um novo pacote de material de armas como sinal de seu apoio à invasão russa. O Ministério da Defesa finlandês confirmou a notícia em um comunicado, mas alertou que nenhuma informação adicional será fornecida sobre o conteúdo ou a entrega. No entanto, foi apontado que as autoridades finlandesas levaram em consideração “tanto as necessidades da Ucrânia quanto a situação dos recursos das Forças de Defesa”.

Apenas quatro dias após a invasão russa, o governo finlandês optou por enviar armas para a Ucrânia em uma decisão que Helsinque chamou de “histórica” porque quebrou o princípio da não exportação de armas para países em guerra.

(Com informações da AFP e da EuropaPress)

