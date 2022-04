Compre a cédula online e outras recomendações para participar do FilBo 2022

Após dois anos de mudança para a virtualidade, o público leitor retornará a Corferias e outros centros culturais da cidade para vivenciar pessoalmente a Feira Internacional do Livro de Bogotá 2022. Muita coisa mudou em dois anos e é importante estar preparado para viver esse feriado cultural com segurança.

Este será o primeiro FilBo em meio à pandemia de covid-19. O vírus representou uma séria ameaça à vida quando pousou na Colômbia em março de 2020. Portanto, a edição daquele ano teve que cancelar seus eventos presenciais poucos dias depois de abrir suas portas e foi antecipada praticamente meses depois.

Uma reunião segura entre leitores, autores e editores agora é possível, graças às medidas de biossegurança e vacinação em massa. O recinto de feiras tem espaços com boa ventilação e tem um protocolo de limpeza e desinfecção.

Os visitantes só precisam seguir algumas regras simples para entrar: usar a máscara corretamente - sobre o nariz e a boca -, manter o distanciamento social com pessoas fora do círculo pessoal, respeitar a capacidade e portar o documento de identidade mais o certificado de vacinação com pelo menos duas doses. Serve o cartão ou cartão digital e é obrigatório para todos os visitantes com mais de 12 anos de idade.

Além dessas regras, há algumas recomendações que podem ser úteis para os visitantes: visite https://feriadellibro.com/ para revisar com antecedência os eventos dos quais deseja participar e comprar seus ingressos por meio de canais digitais, para não fique na fila e garanta sua entrada.

Algumas coisas não mudaram na dinâmica do FilBo e vale lembrar delas para tornar a visita muito mais confortável. O primeiro é não trazer animais de estimação ou comida: dentro do recinto de feiras você encontrará uma grande variedade de lanches, comidas e bebidas para todos os gostos.

Por outro lado, vale a pena levar algum dinheiro: embora alguns expositores e restaurantes tenham dataphones ou pagamento através de carteiras digitais, como Nequi ou Daviplata, o dinheiro será útil para você comprar de pequenos expositores da FilBo que não possuem nenhuma dessas mídias. As linhas serão salvas se você chegar cedo para sacar o dinheiro com antecedência.

O recinto de feiras é bastante grande e movimentado. Considere usar sapatos confortáveis e não carregar itens que você não precisa ou quer perder - você pode usar o serviço de encomendas no check-in. Além disso, vale a pena marcar um ponto de encontro com seus companheiros, principalmente se você for com crianças.

Se for estritamente necessário transportar equipamentos eletrônicos, como um computador ou câmera, haverá pontos de registro na entrada do recinto da feira. Por segurança, vale a pena reservar um minuto e registrar esses objetos de valor.

Se sua programação permitir, considere visitar a feira nos dias de semana. Há eventos todos os dias e você encontrará menos multidões.

A Infobae Colombia apresentará um resumo da agenda do FilBO de cada dia, para que você não perca nenhuma atividade que lhe interesse durante os dias em que participa. No entanto, você pode planejar sua visita com antecedência.

Na seção Agenda do site da FilBO, você pode planejar cada um dos seus dias com os cem eventos organizados em torno de literatura, edição e criação. Você só precisa encontrar o evento de seu interesse e clicar em “adicionar à minha agenda”.

Depois de escolher os eventos de seu interesse, clique em “baixar minha agenda” e você terá seu itinerário organizado com datas, horários e locais.

