Após a eliminação da Copa do Mundo no Qatar, Ramón Jesurún defendeu sua gestão e falou da substituição de Reinaldo Rueda

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas

Ramón Jesurún falou às 6h Hoy por Hoy da Caracol Radio pela primeira vez depois que a Colômbia foi deixada de fora da Copa do Mundo do Qatar 2022 depois de terminar em sexto lugar no Qualificador Sul-Americano com 23 pontos. O presidente da Federação Colombiana de Futebol referiu-se à saída de Reinaldo Rueda e seu substituto, defendeu sua gestão e a do resto do Conselho de Administração e os possíveis amistosos da seleção colombiana.

O líder confirmou que o contrato do treinador estava sujeito à qualificação para a copa do mundo, uma vez confirmada a eliminação, a relação contratual terminou. Além disso, descreveu o segundo ciclo de Reinaldo Rueda como “malsucedido” e que foi o mesmo treinador que decidiu se afastar:

Sobre a substituição de Reinaldo Rueda, Jesurún esclareceu que qualquer nome escolhido será controverso. Eles também estão cientes de que é urgente fazer com que o substituto trabalhe para a Copa América e o próximo processo de qualificação, mas esse desejo não pode levá-los a tomar decisões incorretas.

O presidente da FCF referiu-se aos nomes que soaram na última hora como Gustavo Alfaro (treinador principal do Equador), Ricardo Gareca (treinador do Perú) e Marcelo Bielsa, recentemente desassociado do Leeds United da Premier League inglesa:

A questão da contratação de um novo treinador torna-se importante para as próximas datas da FIFA, onde a Colômbia se torna atraente para as equipes da Europa e da África, qualificadas para a copa do mundo, preparando sua participação no Catar 2022. No entanto, os amistosos podem não se materializar porque a seleção não tem um diretor técnico:

Finalmente, Ramón Jesurún defendeu a gestão realizada pelos líderes nos últimos anos, destacando a qualificação para a Copa do Mundo na Rússia 2018. Além disso, ele pediu para analisar as outras conquistas das seleções da Colômbia e destacou ser reeleito pelos “verdadeiros donos do futebol” por mais quatro anos:

