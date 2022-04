Piloto automático da Tesla aciona alarme nos EUA após desastres

(Bloomberg) - Derrick Monet e sua esposa, Jenna, estavam dirigindo em uma interestadual de Indiana em 2019, quando seu sedã Tesla Model 3, que funcionava com piloto automático, colidiu com um carro de bombeiros estacionado. Derrick, então com 25 anos, sofreu fraturas na coluna, pescoço, ombros, costelas e pernas. Jenna, de 23 anos, morreu no hospital.

O incidente foi um em uma dúzia nos últimos quatro anos em que a Tesla usando esse sistema de assistência ao motorista colidiu com veículos de primeiros socorros, levantando dúvidas sobre a segurança da tecnologia que a empresa automotiva mais valiosa do mundo considera uma de suas joias da coroa.

Agora, os reguladores nos Estados Unidos aplicam um nível maior de escrutínio ao piloto automático. A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), que tem autoridade para forçar recalls, abriu duas investigações formais de defeitos que poderiam levar a Tesla Inc. a ter que adaptar carros e restringir o uso do piloto automático em situações em que ainda não é seguro.

Uma repressão ao piloto automático pode manchar a reputação da Tesla entre os consumidores e assustar investidores cuja crença na boa fé da empresa ajudou a tornar o CEO da Tesla, Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo. Isso pode afetar a confiança na tecnologia na qual outras empresas automotivas e de software estão investindo bilhões para desenvolver na esperança de reverter uma tendência preocupante de aumento das fatalidades no trânsito nos EUA.

Também poderia intensificar as tensões de longa data entre Washington e Tesla. O iconoclasta Musk já zombou da NHTSA como um “policial desmancha-prazeres” e ficou irritado com a falta de vontade do presidente Joe Biden em elogiar a empresa pioneira. Ele não tem vergonha de criticar legisladores e reguladores no Twitter, a plataforma de mídia social que ele se ofereceu para comprar por US$ 43 bilhões.

A Tesla, que publica seus resultados ainda nesta semana, tem tido ultimamente uma aura de invencibilidade. Como rivais maiores foram prejudicados pela escassez global de chips e outras interrupções geradas pela pandemia, a fabricante de carros elétricos conseguiu aumentar substancialmente a produção. Uma agência governamental modestamente financiada e de funcionamento lento é um dos poucos obstáculos que ameaça desviar seu curso.

Musk e Tesla não responderam aos pedidos de comentários. “Tornar nossos veículos mais seguros é fundamental para a cultura de nossa empresa e para a maneira como inovamos com novas tecnologias”, escreveu Rohan Patel, diretor sênior de políticas públicas e desenvolvimento de negócios da Tesla, em uma carta de março aos congressistas.

Uma repressão da NHTSA seguiria repetidos pedidos do National Transportation Safety Board (NTSB), a agência independente de investigação de acidentes, para fortalecer a supervisão de veículos automatizados. O NTSB, que não tem o poder de forçar as montadoras a seguir suas recomendações, sugeriu que a Tesla adote as medidas de segurança do sistema de direção automatizada que a General Motors Co. e a Ford Motor Co. adotaram para seus sistemas. A Tesla não respondeu à diretriz do NTSB e, em vez disso, continuou sua abordagem mais arriscada.

“Basicamente, temos o velho oeste em nossas estradas agora”, disse Jennifer Homendy, presidente do NTSB, em entrevista. Ela descreve a implantação de funções Tesla comercializadas como piloto automático e auto-condução completa como experimentos de inteligência artificial usando operadores não treinados. “É um desastre que acontecerá a qualquer momento.”

piloto automático da Tesla aciona o alarme dos EUA como "Desastre esperando para acontecer"

