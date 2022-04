Os EUA e a Coréia do Sul iniciaram manobras militares em um momento de tensão especial na península.

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

Os Estados Unidos e a Coreia do Sul iniciam hoje as suas manobras militares combinadas num momento de tensão especial na península marcado pela escalada de armas da Coreia do Norte e pelos repetidos testes de mísseis, que parece estar também a preparar um teste nuclear.

“A República da Coreia (nome oficial da Coreia do Sul) e os Estados Unidos decidiram realizar seu treinamento combinado de posto de comando (CCPT) para o primeiro semestre de 2022 por 9 dias a partir de 18 de abril”, explicou o Estado-Maior Conjunto Sul-Coreano (JCS) em comunicado.

O treinamento, que é baseado em simulações de computador, começa apenas um dia depois de Pyonyang anunciar que testou um novo projétil projetado para equipar armas nucleares táticas.

Além desse teste, há outros 12 testes realizados este ano (um número recorde), incluindo o de um míssil balístico intercontinental (ICBM), o primeiro do gênero desde 2017.

Em aparente resposta a esse teste, pela primeira vez em cinco anos Washington decidiu enviar um de seus porta-aviões para realizar manobras nas proximidades da península.

Por sua vez, espera-se que o regime comemore a fundação de seu exército em 25 de abril com um desfile militar no qual poderá revelar novas capacidades, enquanto os satélites continuam detectando atividade indicando que Pyonyang está preparando seu primeiro teste nuclear em pouco mais de quatro anos.

Diante desse cenário, alguns analistas consideraram que o CCPT a partir de hoje também poderia envolver a implantação de ativos no terreno, a fim de mostrar força militar.

Mas o JCS especificou que o CCPT “é um exercício de posto de comando defensivo que usa simulações de computador e não incluirá manobras de treinamento reais com soldados”.

Pyongyang normalmente condenou esses exercícios, que buscam implementar procedimentos operacionais em caso de guerra (incluindo repelir uma invasão e contra-ataque), alegando que eles são um teste para invadir seu território.

Diante de um cenário que lembra cada vez mais os picos de tensão alcançados em 2017, quando Pyongyang e Washington se ameaçaram com ataques armados, o enviado norte-americano para negociações nucleares, Sung Kim, chegou hoje a Seul para uma viagem de cinco dias.

Kim se reunirá com autoridades sul-coreanas para discutir a situação em um momento em que a Coreia do Norte permanece completamente isolada do exterior pela pandemia e não mostra vontade de retomar um diálogo bloqueado desde 2019.

(Com informações da EFE)

