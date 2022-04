O FMI sugeriu aumentar temporariamente os impostos sobre empresas com lucros excessivos

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está empenhado em continuar a ajudar as empresas afetadas pela pandemia, mas que sejam viáveis no futuro, e descarregar algo que o esforço público sugere aumentar temporariamente os impostos sobre as empresas que têm lucros “excessivos”.

Em um dos documentos apresentados durante o primeiro dia de sua reunião de primavera sobre dívidas e desafios enfrentados pelo setor privado, o FMI também recomenda que os governos “avaliem o ritmo de sua consolidação fiscal”.

Assim, ele entende que as economias mais recuperadas podem começar a reduzir a ajuda “mais rapidamente”, mas alerta que aqueles que não estão nesse ponto ainda podem sofrer interrupções e problemas de longo prazo.

Neste relatório, o Fundo estabelece várias maneiras pelas quais os governos podem ajudar as empresas afetadas pela pandemia.

Assim, acredita que tal apoio deve limitar-se a circunstâncias em que tenha havido uma “falha de mercado” mas também alerta que nos setores mais atingidos pela pandemia, que podem arrastar o resto da economia, é melhor incentivar a reestruturação ou a conversão.

Reconhecendo que decidir quais empresas provavelmente serão viáveis para ajudar é complicado, o Fundo recomenda que os governos “reduzam a carga” da ajuda pública considerem aumentar temporariamente os impostos sobre empresas com lucros “excessivos”.

“Isso ajudaria a recuperar algumas das transferências” que foram dadas a assinaturas que “não precisavam delas”, acrescenta o documento.

De qualquer forma, o relatório lembra que o impacto da pandemia na situação financeira de famílias e empresas tem sido desigual no mundo, e também depende muito da composição econômica por setor de cada país.

Os serviços presenciais caíram enquanto a produção e as exportações de bens e serviços substituem os presenciais melhoraram.

Além disso, o mercado de trabalho de turismo e hospitalidade ainda não está se recuperando dois anos após a pandemia, enquanto, por outro lado, a logística e a construção viram suas condições de trabalho melhorarem, especialmente os salários.

Além disso, a guerra na Ucrânia afetou mais as cadeias de abastecimento e os preços da energia e dos alimentos, cujo preço também afetará a capacidade das famílias.

(Com informações da EFE)

