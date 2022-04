O ex de Phil Collins se casou com uma acompanhante, ameaçou cortar seus órgãos genitais e pediu o divórcio após um ano de casamento

MIAMI, FL - MAY 10: Phil Collins and Orianne Collins attend Orianne Collins Jewellery Grand Opening on May 10, 2018 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)

A ex-mulher de Phil Collins, Orianne Cevey, escolheu o marido em um site de acompanhantes masculinos, onde o jovem se anunciava como um “intelectual sexy” com graduação em Filosofia e Ciência Política. Depois de várias datas, Cevey começou a namorar Thomas Bates e o convenceu a se mudar para sua mansão de 40 milhões de dólares em Miami depois que eles se casaram secretamente em Las Vegas, revelam os explosivos papéis de divórcio obtidos pelo Daily Mail.

Mas no início do relacionamento, Orianne, 48 anos, começou a se envolver em comportamento abusivo contra o marido, 16 anos mais jovem. Ele o agrediu fisicamente “em várias ocasiões”, e uma vez ameaçou cortar suas “partes íntimas”, alegam os documentos.

Antes que as coisas ficassem feias entre eles, documentos apontam que Orianne prometeu a Bates, de 32 anos, metade dos 50% que esperava da venda da espetacular casa à beira-mar que já foi propriedade de Jennifer Lopez.

E ele deu ao seu parceiro mais de 75 mil dólares em roupas, além de um Aston Martin de 340 mil dólares

As alegações são encontradas na petição de divórcio de Cevey contra Bates, apresentada apenas 15 meses após seu casamento secreto em uma capela em Las Vegas em agosto de 2020.

O referido outlet verificou que Bates estava em um site de acompanhantes (Cowboys 4 Angels) sob o nome Ryan quando ele estava morando em Los Angeles para tentar ter sucesso no negócio da música. Ele voltou para a Flórida quando as coisas não saíram como planejado.

Aparentemente, o casal teve seu primeiro encontro em um hotel exclusivo em Miami Beach.

No site Cowboys 4 Angels, o Daily Mail observa que “Ryan em Los Angeles” foi apontado como “o cavalheiro clássico e carismático de Los Angeles, que definitivamente excederá suas expectativas e mostrará uma experiência inesquecível”.

“Originário da Costa Leste, esse intelectual sexy é bem educado, tendo obtido diplomas universitários em Filosofia e Ciência Política, o que reforça ainda mais sua capacidade de prosperar em situações sociais e formais que exigem conversas estimulantes, impressionantes e instigantes”, a nota continua. publicidade. “Ryan atualmente trabalha como personal trainer e músico. Alguns dos principais interesses incluem arte, moda, viagens e música ao vivo.”

Orianne, cujo nome de solteira é Cevey, morava com Collins, de 71 anos, em Miami, quando escolheu Bates. Documentos legais sugerem que ele ainda estava trabalhando como acompanhante.

Orianne se había reconciliado con el mítico cantante británico en 2015 luego de su divorcio de 2008, en el que obtuvo un acuerdo récord USD 46 millones. La ex pareja tiene dos hijos, Nicholas, de 20 años, y Matthew, de 17 (Johnny Louis/WireImage,) Johnny Louis

Cevey e Bates disseram secretamente “sim” em Las Vegas em agosto de 2020 e se estabeleceram na luxuosa mansão de propriedade do líder Genesis em Miami Beach, levando o lendário artista a processar sua ex-esposa quando ela se recusou a sair de casa.

Na denúncia, Collins alegou que o casal havia “à força” assumido o controle da casa com guardas armados, mudando também todas as chaves para a segurança da habitação. O intérprete estava de férias na Europa quando descobriu que seu ex havia se casado novamente e instalado Bates em sua casa enquanto ele estava fora do país.

Após vários meses de litígio, Collins - que fez seu último show ao vivo com o Genesis no mês passado em Londres - conseguiu que seu ex fosse despejado da propriedade. Ela havia pedido metade de seu valor de mercado, cerca de 40 milhões de dólares, para sair.

O designer de joias ainda está lutando por metade da propriedade conjugal.

Orianne, de 48 años, invitó a Thomas Bates a la mansión de Miami Beach que compartió con la leyenda de la música mientras Collins estaba de gira por Europa (Johnny Louis/WireImage) Johnny Louis | WireImage

Orianne, que conheceu Collins quando tinha 22 anos quando trabalhava como tradutora, mudou os códigos das fechaduras eletrônicas e contratou ex-guardas militares armados com armas, transformando a casa em uma fortaleza para recém-casados.

Os recém-casados então se mudaram para uma impressionante propriedade à beira-mar de US $6 milhões com seis quartos e piscina em Fort Lauderdale. E foi aí que os problemas começaram, apontam os documentos judiciais.

A equipe jurídica de Bates detalhou como Orianne abusou do marido e confirmou que ela o escolheu em um serviço de acompanhantes.

“Na época em que as partes se conheceram, Bates era contratado por um serviço de acompanhantes”, escrevem eles. “Ela o selecionou através do serviço de acompanhantes e insistiu em sair com ele. O relacionamento das partes progrediu rapidamente para um relacionamento romântico significativo. Ela então convenceu o marido a deixar o serviço de acompanhantes para se casar com ela”, descrevem.

Bates afirma que recebeu a suposta ameaça de que seus órgãos genitais seriam cortados depois de voltar para a casa de Fort Lauderdale depois de passar o Dia de Ação de Graças no ano passado com seus pais em sua casa nas proximidades de Lighthouse Point.

Ele chegou para descobrir que Orianne havia “removido secretamente” suas roupas e outros bens e pediu que eles fossem devolvidos.

“Ele tem um temperamento feroz, ameaçou lesões corporais quando pediu suas roupas e bens pessoais”, diz sua apresentação.

“Cevey, que ganhou uma faixa preta e é treinada em boxe, anteriormente agrediu fisicamente seu marido em várias ocasiões antes da separação. Certa vez, ele teve que gritar com a governanta para ajudá-lo a sair de casa para evitar a agressão da esposa. O marido deixou voluntariamente a residência conjugal para sua segurança”.

Os documentos também revelam o quanto Orianne esbanjou Bates, que de repente estava imerso em um mundo de riqueza do qual o casal se gabava regularmente nas redes sociais. E, alegadamente, para sua nova esposa manter as aparências.

“Durante o casamento, as partes viajaram internacional e nacionalmente. O marido possuía bens mínimos e a esposa sabia disso. Ela era e é rica”, escrevem os advogados.

O ex-casal agora está lutando pelo dinheiro em jogo.

O advogado de Bates apontou que seu cliente não quer devolver ao ex os três relógios que ele lhe deu.

Orianne quer evitar que Bates assuma uma parte da casa de Fort Lauderdale, que foi acordada para ser vendida. Sua petição de divórcio disse que ela foi “drenada da grande maioria” de sua fortuna desde que se casou com Bates. Ela pediu ao tribunal que ocupasse a casa exclusivamente, e Bates agora mora com os pais, de acordo com os últimos documentos.

Continue lendo: