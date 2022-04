Maskatesta: brigas e tiros no show com melodycans na Cidade do México

Neste domingo, foi realizado um concerto com bandas como Maskatesta, Melodycans, Jamaica Sonora, Gallo Rojo e Skapienz no Centro Histórico da Cidade do México. , no entanto, culminou em atos violentos e deixou mais de duas pessoas feridas. Depois de longas filas e revisões para os participantes, a banda Melodycans estava no palco quando as detonações de armas de fogo foram ouvidas.

Franciscan Terrace localizado na Calle Jesús María número 42 no Centro Histórico da Cidade do México anunciou um concerto anunciou o evento como “para todas as idades”. Antes do evento, o local anunciou que o acesso a alimentos, bebidas, chicletes, armas, drogas, mochilas não seria permitido e alertou que aqueles que fossem pegos com substâncias ilegais chamariam as autoridades competentes.

O vídeo do momento em que homens armados encapuzados entraram no terraço para espancar membros do grupo Maskatesta e participantes do cocar de Ska foi compartilhado nas redes sociais, e detonações foram ouvidas, para que as pessoas que se encontrassem recuassem e tentassem se proteger das agressões.

Maskatesta anunciou através do Facebook que vários membros da banda foram hospitalizados e pediu ajuda de seus seguidores para localizar Alejandro Servín, um membro da equipe, com quem eles não conseguiram se comunicar e estava faltando, no entanto, a postagem foi excluída.

Otras bandas de ska se solidarizaron con lo ocurrido. Fotos: Archivo web - Twitter

Da mesma forma, horas depois, eles mencionaram que os membros e membros de sua equipe que foram agredidos estão se recuperando em suas casas. O único que permanece hospitalizado e sob supervisão médica é Israel Villanueva, de 40 anos, que sofreu vários hematomas e fraturas faciais, mas felizmente está fora de perigo.

“Mais uma vez, agradecemos a todos os nossos apoiadores, especialmente aqueles presentes que até tentaram nos defender colocando sua própria integridade física em risco. Muito obrigado também aos nossos colegas músicos, à mídia e ao público em geral por cuidar e ficar de olho em nós. Música é arte, paz e vida, vamos lutar para que a violência seja mantida fora dela e do nosso dia a dia”, disseram.

Por sua vez, o fórum compartilhou uma declaração em suas redes sociais: “No terraço franciscano somos contra todos os atos de violência. O que aconteceu no evento de hoje é estranho ao terraço franciscano. Os eventos que ocorreram no evento serão discutidos com as autoridades competentes para acompanhamento, uma vez que gerenciamos um ambiente familiar e dizemos: #NOALAVIOLENCIA”.

Los integrantes de la banda Maskatesta se encuentran hospitalizados a causa de las agresiones. Fotos: Archivo web - Twitter

Nas redes sociais, várias pessoas que são fãs das bandas ou ska music expressaram solidariedade com o ocorrido e pediram todo o peso da lei para encontrar os culpados com a hashtag #FuerzaMaskatesta. Vários grupos do Facebook sobre música urbana, como Los Paches, compartilharam a mensagem de: “Pedimos da maneira mais atenta a todo o nosso público, NÃO divulgar imagens, NEM vídeos, de conteúdo sensível, por respeito aos feridos e suas famílias”.

En redes sociales se utilizó el #FuerzaMaskatesta en apoyo a la banda. Foto: Twitter/ @AndyRLocutor

A página oficial do Salón Victoria no Facebook também mencionou que: “Lamentamos muito os eventos que aconteceram ontem com nossos colegas músicos Maskatesta Oficial, sabemos que serão tempos difíceis para eles, por isso pedimos à comunidade mexicana SKA para participar de um grande tokin para arrecadar fundos para despesas médicas das compas Maskatesta!!!”.

