Junior de Barranquilla apoiou seu “Tiburonas” para um episódio de machismo durante a partida da Liga Femenina

Após o incidente apresentado em uma partida disputada na Liga Feminina BetPlay em que jogadoras juniores denunciaram atitudes machistas contra elas, a instituição emitiu um novo comunicado no qual apoia seus números diante dos aparentes maus-tratos e assédio sofridos durante essa reunião.

Como EL HERALDO relatou, o clube barranquillero emitiu uma primeira declaração na qual não diria mais nada sobre “aquele tópico desconfortável” - aludindo ao jogo da última terça-feira - mas recebendo fortes críticas dos torcedores, a instituição esclareceu que apoiou o componente feminino em além de enviar uma carta formal de protesto ao Dimayor.

“Junior expressa ao público em geral e à mídia que ele sempre apoiou seus jogadores e membros da equipe técnica da equipe feminina que participa da Liga. Portanto, após os lamentáveis acontecimentos do último jogo em Neiva, um protesto formal já foi feito a Dimayor, rejeitando o comportamento do quarto oficial em relação ao nosso diretor técnico, assistente da equipe e jogadores”, diz o novo comunicado emitido por Junior de Barranquilla no domingo passado.

Esses termos são diferentes do que foi publicado há 48 horas, quando o clube optou por um canal diplomático que não satisfazia seus seguidores nas redes sociais, bem como aqueles que apoiam o trabalho dos jogadores no campo de jogo:

“O Junior Club está autorizado a informar o público em geral e a mídia que, em relação ao comportamento do quarto oficial em relação aos nossos jogadores e membros da comissão técnica durante a partida entre Atlético Huila e Junior, o que foi afirmado pela assistente técnica Jimena Borja e o jogador Estefanía Cartagena, na conferência de imprensa, será a única manifestação pública sobre esse assunto desconfortável”.

Diante da mudança de atitude, a instituição “Tiburona” acrescentou que:

“O Junior sempre garantirá fair play, competição saudável e o uso de canais regulares, respeitando a institucionalidade do nosso futebol profissional”, concluiu.

Deve-se notar que os eventos referidos ocorreram em uma partida disputada na última terça-feira, na qual o Atlético Huila Femenino venceu o “Tiburonas” por 0-2.

Após o final da partida, na coletiva de imprensa, os jogadores juniores denunciaram um ato de machismo pelo quarto oficial Edinson Calderón. A pessoa encarregada de fazer a denúncia foi Estefania Cartagena, que estava acompanhada pelo assistente do diretor técnico.

“Queremos fazer uma reclamação pública sobre o tratamento das mulheres. O quarto funcionário Edinson Calderón, como é possível que ele seja gentilmente falado que colabore com o juiz central, e como é possível que ele, como homem, faça isso e diga ao nosso técnico: 'Não estrague, pare de trepar' e ele dá um tapa nele, e nosso assistente fica na frente. Quem está lidando com isso? Estamos cansados”, disse o jogador Junior.

Em seguida, o jogador de futebol Junior acrescentou: “É porque ela é uma mulher. Vamos pegar cartas, isso não pode continuar acontecendo, por que é igual a uma mulher e não a um homem? , o treinador de Huila ficou em silêncio. É aí que você pode ver o machismo. Não vamos baixar a cabeça, fazemos a denúncia pública”.

Por outro lado, o diretor técnico do Junior, Yinaris García, também falou com uma mensagem através de sua conta no Twitter, na qual aceita a derrota, mas afirmou que não aceitará desrespeito ou expressões ofensivas do quarto funcionário.

“Aceitamos total responsabilidade pela derrota, foi a nossa pior partida, mas vamos nos levantar e seguir em frente. O que não aceitaremos são desrespeitosos, expressões ofensivas do quarto funcionário onde ele usa suas provocações e ofensas machistas para depois manipular a decisão da central (me expulsando no final do jogo). Os clubes melhoraram seu investimento, o nível da liga cresceu, mas este é definitivamente um aspecto que também deve crescer e melhorar”, pode ser lido no trinado do treinador.





