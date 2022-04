“Esta é a minha terceira guerra”: os idosos, os grandes esquecidos da invasão russa da Ucrânia

Aleksandra Vassilchenko (L) from Kramatorsk recounts her story as she sits with her grandson, Roman (R), outisde a shelter for internally displaced people, in Dnipro on April 16, 2022. - The elderly are "often forgotten, very vulnerable" during conflicts, says Federico Dessi, the director for Ukraine of the NGO Handicap International, which is providing equipment and financial support to the Dnipro shelter. (Photo by Ed JONES / AFP)

“Em 21 de março, saí de casa para fumar. Uma concha caiu. Eu perdi meu braço.” Vladimir Lignov, 71 anos, encarna o trágico destino dos anciãos ucranianos, vítimas invisíveis da guerra que assola seu país.

O homem, um ex-maquinista de trem, caminha lentamente no corredor de um centro de recepção em Dnipro, cidade no centro da Ucrânia que se tornou um dos principais centros humanitários do país.

A manga esquerda de seu suéter cinza é dobrada na altura da axila. Ele tem dificuldade em explicar o que aconteceu com ele. Ele não sabe de que guerra é vítima, nem quem lançou o projétil em Avdiivka, um centro industrial na região de Donetsk que Moscou fez uma de suas prioridades.

“Eu não entendo o que está acontecendo. Em uma semana eu preciso trocar meu curativo no hospital em Myrnohrad [no meio da zona de conflito, onde ele foi amputado]. Mas eles me dizem que eu tenho que sair em três dias”, ele repete vez após vez.

“Talvez seja melhor ir ao cemitério. Eu não quero mais viver”, ela suspira, enquanto um velho mancando e vestindo um boné listrado azul e vermelho passa ao seu lado.

O sofrimento físico e mental parece onipresente entre os idosos com quem a AFP se reuniu no abrigo Dnipró, maternidade que reabriu em março para acomodar temporariamente os deslocados internos.

“Esquecido”

Uma van acabou de chegar da frente leste. Voluntários tentam tirar os idosos do veículo para colocá-los em cadeiras de rodas, mas alguns deles gemem de dor.

Outros parecem perdidos. Um homem corre para pegar alguns cigarros assim que pisa no chão. Logo depois, ele pega suas coisas às pressas, como se tivesse que sair rapidamente, quando acabou de chegar a um lugar seguro após semanas de inferno.

“Os mais difíceis são aqueles que passaram muito tempo nos porões”, explica Olga Volkova, diretora do centro, onde chegaram 84 aposentados. “Muitos foram deixados completamente sozinhos. Antes da guerra, nós os ajudávamos, mas agora, eles foram abandonados ao seu destino”, acrescenta.

Os idosos são muitas vezes “esquecidos, muito vulneráveis”, durante os conflitos, confirma Federico Dessi, diretor para a Ucrânia da ONG Handicap International, que fornece equipamentos e assistência financeira ao centro do Dnipro.

Geralmente “isolados do resto de suas famílias” e “incapazes de usar um telefone ou se comunicar”, eles são particularmente “desamparados” pelas incertezas da guerra, enfatiza.

Aleksandra Vassiltchenko, uma russa de 80 anos da Ucrânia, tem mais sorte do que a média. Seu neto veio procurá-la assim que ela chegou em casa no Dnipro.

Um conforto óbvio para a mulher, depois de passar semanas “sozinha em [seu] apartamento de três quartos” em Kramatorsk [leste], onde um ataque russo à estação de trem matou recentemente pelo menos 57 pessoas.

O octogenário, temendo o que poderia acontecer, havia armazenado alguns alimentos. Mas “Eu sempre me escondia no banheiro (...) Ele estava chorando constantemente. Eu estava preso em minha casa”, disse ele, desejando “a morte” de “Vladimir Vladimirovich” Putin “e seus filhos”.

“Três guerras”

De acordo com a Handicap International, que cita números das autoridades ucranianas, cerca de 13.000 idosos ou deficientes se estabeleceram na região do Dnipro desde o início da invasão russa e mais de meio milhão passaram por lá.

A “Casa da Misericórdia”, um antigo dispensário convertido em refúgio para os necessitados, desde então acolheu evacuados de Mariupol, a cidade sitiada há mais de um mês pelos russos no sul, mas também os habitantes do Oriente.

“Se dez novos estabelecimentos como o nosso forem criados, eles serão preenchidos imediatamente”, diz Konstantin Gorchkov, que dirige o centro com sua esposa Natalia.

Trinta novos moradores se juntaram aos cem que já moravam lá. Uma delas é Yulia Panfiorova, de 83 anos, que chegou de Lisichansk, na região de Lugansk, no leste.

Essa ex-professora de economia conta que três mísseis caíram perto dela e quebraram suas janelas.

“É a minha terceira guerra”, lembra, referindo-se à Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e ao conflito que começou em 2014 no Donbass, do qual Luhansk e Donetsk fazem parte.

