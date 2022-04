Calçado adequado é essencial para desfrutar de caminhadas

ARCHIVO - Para las largas caminatas del senderismo es importante elegir un calzado que se adapte perfectamente al pie. Foto: Matthias Balk/dpa

Escolher o calçado certo é essencial para caminhadas. Os especialistas da revista especializada “Outdoor-Magazin” explicam os pontos mais importantes a serem considerados ao experimentar sapatos para essa atividade ao ar livre. O dedo do pé não deve pressionar, nem para cima nem para os lados. Além disso, os dedos dos pés nunca devem colidir com a frente. Isso também se aplica se, ao caminhar, o pé bate em alguma coisa. De acordo com a publicação, o calcanhar deve ficar bem na parte de trás do sapato, evitando que o pé escorregue para os lados ou para cima, caso contrário, pode afetar a segurança no degrau. Uma dica simples: o ajuste dos calcanhares pode ser facilmente verificado subindo escadas ou também colocando a ponta do sapato em um degrau da escada. O peito do pé e a língua do sapato devem ser macios e não devem ser sentidos ao caminhar. Também não deve ser muito largo, especialmente para os caminhantes com pernas finas. Quando o cordão estiver apertado, a língua não deve pressionar o peito do pé. De forma alguma os cadarços devem ser sentidos através do preenchimento da língua. Para escolher o calçado certo, você precisa de um tempo. O ideal é caminhar entre cinco e dez minutos, em que o ritmo muda, às vezes mais lento, às vezes mais rápido, ou correr e frear bruscamente. Ao bater a biqueira no chão, você pode verificar se os dedos não colidem com a frente do sapato. A melhor hora do dia para experimentar sapatos é a tarde. “É quando os pés já estão um pouco inchados com o esforço do dia, como estarão depois de uma caminhada”, explica o especialista em equipamentos da Outdoor-Magazin, Frank Wacker. De acordo com a publicação, esses aspectos também devem ser levados em consideração: Os sapatos ficam macios após o uso? Existem modelos mais estreitos ou mais amplos? A sola pode ser trocada? Existem modelos para um melhor suporte? Por outro lado, ao comprar botas de caminhada, você também precisa descobrir quais grampos se encaixam no calçado. dpa