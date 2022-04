“Biografias. Mercedes Sosa”: este especial sobre uma das vozes mais icônicas da América Latina já está disponível no Star+

O especial analisa o trabalho e o compromisso social do grande cantor e compositor argentino. (Star Plus)

Em 15 de abril, um novo episódio de Bios chegou exclusivamente no Star+. Vidas que marcaram a sua, dedicadas à Mercedes Sosa. Caso você não soubesse, Bios é uma viagem fascinante pela vida e obra dos ídolos latino-americanos, através dos olhos curiosos de jovens cronistas, com acesso a material exclusivo.

BIOS. Vidas que marcaram a sua, apresenta este capítulo dedicado à mulher que representou com sua música os ideais da liberdade latino-americana, com anedotas sobre sua família, seus colegas e amigos mais próximos. Uma jornada reveladora em direção à intimidade e a redescoberta da cantora argentina em tempos de ditadura, exílio e censura.

Mercedes Sosa é uma das cantoras mais importantes do folclore argentino . Desde o início, ficou claro para mim que a música dele era para as pessoas. Ele fez parte do movimento chamado Nuevo Cancionero, um encontro musical e literário que foi fundamental na história da música nos anos 60 e 70 na Argentina.

Este capítulo de Bios reconstrói a história de La negra, La mama grande e La voz de la tierra mecha ; como disseram carinhosamente a Haydée Mercedes Sosa ou simplesmente Mercedes Sosa. O episódio de duas horas propõe uma jornada reveladora em direção à intimidade e redescoberta da cantora e compositora, através de testemunhos de quem a conheceu e acompanhou, tanto em seus momentos de maior reconhecimento, quanto nos mais sombrios e dolorosos; para tornar tangível sua visão de mundo, seu musical legado e seus pensamentos sobre política, amor, música e vida.

O diretor desta história é o cantor e compositor argentino Abel Pintos. Sua carreira começou desde a infância, inspirada na música da Mercedes entre outros cantores, mas foi uma fita cassete dela, que o deslumbrou aos cinco anos de idade.

A série documental produzida pela National Geographic Original Productions, reconstrói a história das personalidades mais destacadas da cultura popular latino-americana. Este capítulo se junta às Biografias de Charly Garcia, Luis Alberto Spinetta, Alex Lora, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Café Tacvba e Aterciopelados.

