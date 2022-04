Qual é a razão pela qual cães e outros animais lambem suas feridas

A dog wearing a cone waits for his owner at a dog parking outside a supermarket in Gdynia, Poland January 22, 2020. REUTERS/Radu Sigheti

O ditado “lamber as feridas” é uma metáfora que é sinônimo de retirada e recuperação de uma ferida , e o comportamento é observado em alguns animais de estimação e outros animais. Os cães fazem isso; Os ratos fazem isso; até as formigas fazem isso. Todos os tipos de insetos aplicam sua saliva a arranhões e arranhões. Mas por que esses animais lambem suas feridas?

A resposta está em grande parte nas ações auto-calmantes de lamber e nas propriedades curativas da saliva. Lamber feridas é uma resposta instintiva, aperfeiçoada pela seleção natural , que pode aliviar a irritação e a dor e até ajudar a recuperar lesões mais rapidamente, de acordo com o Dr. Benjamin Hart, veterinário aposentado e professor emérito da Universidade da Califórnia, Davis.

Mas em cães e outros animais de estimação, o instinto pode facilmente sair pela culatra, especialmente quando melhores tratamentos de feridas estão disponíveis.

Para animais “sem polegares ou remédios”, lamber é “o melhor que eles provavelmente têm”, disse a Dra. Kristi Flynn, veterinária e especialista em comportamento animal da Universidade de Minnesota. Lamber pode remover detritos, como sujeira ou pedaços de pele solta, de uma ferida , enquanto ajuda a aliviar a dor, de acordo com Flynn. É semelhante a como uma pessoa pode esfregar o pé depois de bater no dedo do pé ou agarrar o braço depois de se apoiar em um fogão quente. “Quando os animais estão com dor, é uma inclinação natural tentar acalmar uma área”, explicou Flynn.

Hart concordou. “Lamber feridas é um instinto em cães que remonta ao ancestral do lobo”, observou. “Eles têm uma ferida; eles têm um instinto de lambê-la: mantenha-a limpa e lave a sujeira e a sujeira.” E além da tentativa imediata de se acalmar, pesquisas de Hart e outros mostraram que a saliva de alguns animais ( incluindo humanos) tem propriedades antibacterianas e promotoras de crescimento de tecidos e nervos que aceleram a cicatrização.

“Lamer las heridas es un instinto en los perros que se remonta al ancestro del lobo” (foto: Stringer) Stringer

Por exemplo, a saliva do cão é eficaz na morte de Streptococcus canis, uma forma de estreptococo que infecta principalmente animais, e bactérias E. coli, de acordo com um estudo de 1990 co-escrito por Hart e publicado na revista Fisiologia e Comportamento . Outro estudo de 2018 comparando saliva canina e humana da revista PLOS One encontrou várias proteínas imunológicas e de crescimento celular específicas para a saliva de cães.

Enquanto isso, a saliva de roedores contém compostos que promovem o crescimento da pele e o fechamento de feridas, de acordo com um estudo de 1979 na revista Nature e um estudo de 1991 na revista Gerontologia experimental. Fatores de crescimento semelhantes também são encontrados em pequenas quantidades na saliva humana, de acordo com um estudo de 2019 nos Arquivos de Biologia oral .

No entanto, na era da medicina moderna, tanto para animais de estimação quanto para pessoas, lamber feridas pode causar mais mal do que bem, e é por isso que cães e gatos geralmente voltam para casa do veterinário com uma coleira de plástico .

Lamber o local de uma ferida cirúrgica pode danificar ou retirar as suturas, e isso “faz com que uma lesão muito pequena se torne um grande desastre”, disse Flynn. Os cães são especialmente propensos a se lamber demais, o que pode evitar a cicatrização de lesões. “Eles fazem uma montanha a partir de um grão de areia e simplesmente não têm o julgamento para parar”, disse.

Lamer heridas es una buena solución para los animales salvajes que no tienen otras alternativas. Sin embargo, para los dueños de gatos y perros, es mejor escuchar el consejo de un veterinario (REUTERS) REUTERS

“Lamber feridas também pode aumentar o risco de infecção, introduzindo bactérias orais no local lesionado”, acrescentou o especialista. Embora a saliva tenha algumas propriedades antibacterianas, ela não é um assassino de germes universal. Por exemplo, a pesquisa de 1990 de Hart revelou que a saliva canina não matou Staphylococcus, um gênero de bactéria que causa infecções por estafilococos e é comumente encontrada em feridas.

Então, se lamber as feridas não é particularmente benéfico, por que evoluiu e persistiu por muitas gerações? “As coisas que evoluem não estão 100% corretas”, observou Hart. “Eles precisam ser úteis 75% do tempo ou 50% do tempo e, no entanto, serão mantidos pela seleção natural porque é melhor do que nada”.

Mas a ciência e a medicina modernas tendem a avançar mais rápido do que a evolução. Lamber feridas é uma boa solução para animais selvagens que não têm outras alternativas. No entanto, para donos de cães e gatos, é melhor ouvir os conselhos de um veterinário.

