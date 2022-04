Hernán Barcos marcou o quarto gol do Alianza Lima contra o Universitario pela Liga 1 2022

Alianza Lima venceu o Universitario de Deportes por 3-1 no âmbito do 10 a data do Torneio Apertura de la Liga 1 2022. O elenco “íntimo” dominou as ações e assumiu o controle da partida disputada no Estádio Monumental. Nesse sentido, quando parecia que o placar não variaria muito, Hernán Barcos apareceu para expandir a vantagem esmagadora e marcar o quarto gol dos visitantes.

Hernán Barcos marcou 4-1 para o Alianza Lima contra o Universitario para o clássico da Liga 1 2022. (Vídeo: COUP PERÚ).

PREVIA

Universitario de Deportes e Alianza Lima se enfrentam hoje, domingo, 17 de abril, no Estadio Monumental de Ate para a 10.ª jornada do Torneio Liga 1 Apertura 2022. Será uma partida que só será disputada com os torcedores locais.

Os 'merengues' chegam ao clássico do futebol peruano motivados após somar duas vitórias consecutivas no torneio. Em ambos os casos, com a dificuldade de voltar ao placar depois de cair por 1-0: em casa venceu o ADT 2-1 com uma dobradinha do atacante Alex Valera e como visitante venceu o Ayacucho FC por 2-1 com um gol no último minuto do atacante Andy Polo.

Os proprietários marcaram 16 pontos na classificação da competição e estão em sexto lugar com uma diferença de cinco pontos em relação ao primeiro lugar ocupado por Cienciano e Sport Huancayo, ambos com unidades de 21 pontos.

No início, pensava-se que Valera perderia esta partida devido ao desconforto físico no início da semana, mas ele se recuperou no último minuto e estará no onze inicial. Além disso, José Carvallo e Aldo Corzo serão inicialistas após os problemas físicos e de saúde que sofreram.

Alianza Lima, por sua vez, chega ao duelo com um presente difícil, principalmente na Copa Libertadores, onde ainda não consegue somar e já começa a gerar desconforto em seus torcedores, que esperam que esse duelo seja o do rebote.

No torneio internacional, o empate “íntimo” estreou com uma derrota para o argentino River Plate em Lima (0-1) e depois perdeu para o chileno Colo Colo em Santiago (1-2). Claro, na Liga 1 ele voltou à vitória após 3 quedas consecutivas, o que atualmente o mantém em 13º lugar na tabela com oito pontos, mas com uma partida pendente contra o Sport Huancayo.

Se o Universitario vencer a partida, ele entrará na luta pelo primeiro lugar no futebol nacional. Mas se o Alianza Lima o fizer, começará a sair dos últimos lugares do campeonato da Primeira Divisão.