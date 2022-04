Em 106 dias, 101 pessoas foram mortas em Cartagena

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

Nos 106 dias decorridos em 2022, 101 pessoas foram mortas em Cartagena. Isso significa que quase todos os dias do ano um cidadão morreu violentamente na capital de Bolívar.

As autoridades detalham que a maioria dos assassinatos ocorreu durante o primeiro mês do ano. De 1º a 31 de janeiro, foram registrados 35 homicídios, dos quais 18 casos foram de assassinatos, 15 por brigas, um por roubo e outro por suposto linchamento. Esta temporada foi a mais violenta dos últimos oito anos em Cartagena.

A lista também relata 24 assassinatos em fevereiro, dos quais 13 casos foram em assassinatos, 9 em brigas e o restante em circunstâncias a serem esclarecidas. Em março, houve 31 assassinatos, 23 deles em assassinatos, seis em brigas e um em assalto. O restante dos casos ocorreu nas duas primeiras semanas de abril.

A Polícia Metropolitana confirmou que dos 54 casos de assassinos relatados em 2022, 39 estão relacionados às Forças de Autodefesa Gaitanistas da Colômbia, também conhecidas como Clã do Golfo, e à GDO Los Robledos, gangue que chegou de Medellín no final do ano passado. Esses grupos estão contestando o território para coletar renda criminosa do microtráfico.

Por outro lado, foi indicado que 36 homicídios “foram causados por intolerância social (brigas, violência doméstica, entre outros)”.

O Ministério Público Seccional de Bolívar assegurou que dos 106 homicídios relatados, 42,61% foram esclarecidos. Esse avanço significou a captura de 55 suspeitos de assassinos, 30 deles em flagrante e 25 por ordem judicial. 243 armas de fogo e mais de 5.500 objetos cortantes também foram apreendidos. Concluiu-se também que vários casos de assassinos foram ordenados pelo pseudônimo 'Paty Paty', chefe do Clã do Golfo em Cartagena, e por dois outros assuntos conhecidos como 'Marrana Gorda' e 'Colorado'.

Este é um aumento significativo no número de assassinatos ocorridos na cidade durante os primeiros 100 dias do ano. Destaca-se que em 2021, o número de homicídios relatados foi atingido no primeiro semestre (30 de junho), não durante um trimestre. Durante os primeiros seis meses do ano passado, os casos notificados de homicídio foram: 23 em janeiro, 15 em fevereiro, 19 em março, 10 em abril, 21 em maio e 13 em junho. No final de abril de 2021, os assassinatos foram 57 e no final de maio de 78.

As autoridades dizem que estão tomando medidas para garantir que esses números de homicídios diminuam. As operações serão intensificadas para desmantelar a estrutura do Clã do Golfo e Los Robledos operando em Cartagena.

Por outro lado, deve-se notar que as autoridades têm a tarefa de acabar com as redes de tráfico sexual infantil na cidade, outro problema que está crescendo este ano. Aparentemente, os adultos estão oferecendo meninas e jovens de Cartagena como se fossem mercadorias. Em média, eles cobram 200.000 pesos (cerca de $53) por eles.

Em resposta às alegações, a Polícia de Cartagena garantiu que a estratégia 'Isso não está acontecendo' está ativa, com a qual foram interpostos lugares lotados na cidade e mais de 30 suspeitos de cafetões foram capturados. As autoridades disseram que estão empenhadas em continuar presentes nas praias e em todo o setor de turismo de Cartagena.

Segundo dados do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar Nacional, durante 2021, em Cartagena, 660 processos foram realizados para restaurar direitos devido à violência sexual, e destes 26 correspondem à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes (ESCNNA).

