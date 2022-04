O governo de Oaxaca informou esta noite, 16 de abril, que a menina de 15 anos, Aisha Guzmán Capón, foi localizada depois de estar desaparecida desde 13 de abril.

De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado de Oaxaca (FGE), a filha da pintora italiana Paola Capón, estava localizada nas ruas do bairro Rinconada, em Puerto Escondido.

Informações em desenvolvimento*