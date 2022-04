Colômbia se destaca na 'Speciality Coffee Expo' de Boston com 40 cafés especiais

Foto de archivo. Un campesino recolecta café en un cultivo cerca al municipio de Sasaima, en el departamento de Cundinamarca, Colombia, 14 de mayo, 2012. REUTERS/José Miguel Gómez

Há alguns dias, a edição 2022 da Specialty Coffee Expo, a mais importante vitrine de café industrial do mundo, foi concluída em Boston, na qual delegações de Tolima, Risaralda, Caldas e Quindío participaram com 40 variedades especiais de café.

A delegação, que representou a Colômbia na Specialty Coffee Expo, foi composta pela Região Administrativa e de Planejamento Especial (RAP) da região cafeeira e conseguiu fortalecer as relações com potenciais compradores durante a feira em Boston.

De acordo com o balanço apresentado pelo governador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, na conclusão de sua participação nesse evento, ele disse que “esta é a ponta de lança para poder internacionalizar nosso produto, para poder alcançar grandes mercados com esse esforço que estamos fazendo a partir do departamentos, investindo em mulheres cafeicultoras, em máquinas, no acompanhamento”.

Ao mesmo tempo, Angie Molina, consultora comercial do departamento de Tolima, também disse ao El Tiempo que eles veem “oportunidades muito boas para trazer pessoas de diferentes países para nossas regiões para criar transferência de tecnologia, transferência de conhecimento para entender o mercado de especialidades e começar a falar o linguagem do café de uma forma mais técnica para acessar os mercados de forma eficiente”.

Em nome dos produtores, o gerente geral da marca Don Julio de Santa Rosa de Cabal, Julio César González, ponderou que eles conseguiram entrar em contato com potenciais investidores na feira. “Tivemos 2 ou 3 contatos muito relevantes. Dois deles querem comprar nosso café. Devemos fazer um esforço para alcançar as quantidades que eles estão exigindo.”

Da mesma forma, César Augusto Osorio, representante da Q' Grader Caldas, disse à mídia local que: “É sempre importante chegar a uma feira de primeiro nível, dar visibilidade aos cafés, a visibilidade que Caldas merece, que o Eixo do Café merece através do esforço feito pela RAP”.

Do RAP, o gerente, Luis Guillermo Agudelo Ramírez, comemorou a participação dos cafeicultores nacionais, mas também lembrou que após a feira ainda há todo um plano de ação a ser implementado. “Esperamos continuar posicionando a região cafeeira como uma grande produtora de café. Temos todas as qualidades e todas as capacidades.”

Segundo informações do El Tiempo, Agudelo Ramírez explicou que o RAP busca obter melhores preços para esses 40 cafés especiais e, assim, beneficiar o trabalho de 160.000 famílias produtoras e os empregos que geram.

Em agosto próximo, a indústria do café RAP levará potenciais compradores de cafés especiais aos 4 departamentos para que eles possam conhecer o produto e as famílias cafeicultoras de Caldas, Risaralda, Tolima e Quindío. Da mesma forma, eles participarão da feira Expocafé que será realizada no National Coffee Park.

