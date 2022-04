Uma ex-estrela do UFC revelou que sua vida mudou após lançar seu próprio site de conteúdo erótico

Paige VanZant soube ser uma das lutadoras com mais fãs no UFC apesar de não ter conquistado nenhum título na companhia de artes marciais mistas (MMA). Como ela reconhece, foi a sexualização de sua figura que lhe permitiu se juntar a seguidores e por isso exigiu da presidente da empresa de combate, Dana White, um contrato maior para continuar subindo ao octógono. Depois de não chegar a um acordo, em 2020 ele saiu de lá e entrou em um novo projeto.

“Sendo um agente livre aos 26 anos... Eu era muito jovem. Foi angustiante saber que ele estava deixando o poder dos esportes de combate. Mas agora sei que foi a melhor decisão que já tomei”, disse em diálogo com o portal MMA Fighting. A americana de 28 anos, então, criou seu próprio site de conteúdo erótico: “Eu não estou com OnlyFans. É Paigefanzant.com e é meu próprio site e eu tenho muito controle sobre o que acontece lá. Basicamente sou eu fazendo coisas exclusivas. Tenho orgulho de dizer que faço parte disso.”

A atleta confessou que há muito queria se aventurar nesse tipo de empreendimento, mas seus próprios preconceitos acabaram impedindo-a: “Eu não queria me colocar em uma posição em que perderia oportunidades comerciais por ter um site de conteúdo exclusivo, mas sinto que eles já me veem como um sexo símbolo no mundo dos esportes. Também pode ter a monetização por trás disso. Eu queria fazer isso nos meus próprios termos.”

VanZant, que venceu cinco lutas no UFC e perdeu quatro, a última contra a brasileira Amanda Ribas em julho de 2020, detalhou que atualmente os lucros que ela obtém no site permitem que ela tenha uma vida boa: “Estive no UFC há seis anos, luto há oito anos e finalmente está valendo a pena .” Ele acrescentou: “Eu trabalho duro pelo meu corpo. Eu trabalho duro por quem eu sou, e há um lado meu que é extremamente feminino e posso compartilhá-lo no meu site de fãs. Agora acho que está se tornando muito mais aceitável.”

Em seu site, aqueles que se cadastrarem e se inscreverem para ver, poderão encontrar fotos e vídeos exclusivos, mas também clipes de áudio, orientados para adultos. “Estou compartilhando tudo o que quero. É meu site, é minha experiência. É para os fãs. Muitas pessoas me pediram para fazer algo assim, o site de conteúdo exclusivo, e é um lugar onde posso me comunicar individualmente com absolutamente todos os meus assinantes.”

Apesar disso, ele não abandonou sua carreira no MMA, ele atualmente compete no Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) e também fez algumas aparições no wrestling profissional. Por enquanto, ele conseguiu alcançar o equilíbrio entre esses dois mundos: “Este ano finalmente valeu a pena e me sinto confortável com minha vida”. Do lado econômico, não há dúvida de que ele tomou a decisão certa: “Agora estou ganhando mais dinheiro em um mês do que em todo o meu contrato com o BKFC. É muito louco.”

Além disso, ele ficou feliz que nos últimos tempos seu olhar mudou em relação ao conteúdo erótico, que é cada vez mais vendido por celebridades: “Antes, OnlyFans parecia mais estrelas porno. Era um pouco mais para menores, apenas a visão do público. Não estou dizendo que é isso que as pessoas têm lá, mas eu queria fazer do meu jeito. Eu queria fazer isso profissionalmente e ter meu próprio site e foi isso que eu fiz.”

