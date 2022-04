Uma dieta à base de plantas reduz o risco de diabetes, de acordo com especialistas de Harvard

21-10-2021 7 beneficios de la alimentación basada en frutas y verdura POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JUICE PLUS+

Nos Estados Unidos, há 62 milhões de pessoas vivendo com diabetes tipo 2. Esse número triplicou na região desde 1980 e estima-se que atinja a marca de 109 milhões até 2040, de acordo com o Atlas do Diabetes. A pesquisa científica corre uma corrida para entender o que faz com que mais e mais pessoas estejam desenvolvendo aquela doença que é o resultado do uso ineficaz de insulina pelo organismo.

Agora, um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, forneceu mais evidências sobre os mecanismos que fazem com que, se as pessoas consomem mais alimentos à base de plantas, como frutas, vegetais, nozes, café e legumes, elas são menos propensas a ter diabetes.

A pesquisa foi publicada na revista Diabetologia da European Association for the Study of Diabetes. Isso mostra que o consumo de alimentos saudáveis à base de plantas, como frutas, vegetais, nozes, café e legumes, está associado a um menor risco de desenvolver diabetes tipo 2 em pessoas geralmente saudáveis e apoia seu papel na prevenção do diabetes.

O estudo foi liderado pelo professor Frank Hu e seus colegas do Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública T.H. Chan da Universidade de Harvard, em Boston, EUA, e teve como objetivo identificar perfis de metabólitos relacionados a diferentes dietas à base de plantas e investigar possíveis associações entre esses perfis e o risco de desenvolver diabetes. Metabólitos são substâncias produzidas após a digestão ou outros processos químicos corporais.

Más del 95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2 (Getty) CAROL YEPES | Getty Images

Um metabólito é uma substância usada ou produzida pelos processos químicos de um organismo vivo e inclui o grande número de compostos encontrados em diferentes alimentos, bem como a variedade complexa de moléculas que são criadas à medida que esses compostos se decompõem e são transformados para uso pelo corpo.

Diferenças na composição química dos alimentos fazem com que a dieta de um indivíduo seja refletida em seu perfil metabólico. Os recentes avanços tecnológicos no campo dos perfis metabolômicos de alto desempenho deram início a uma nova era de pesquisa nutricional .

Pesquisadores de Harvard observaram que mais de 90% dos casos de diabetes são do tipo 2, e essa doença representa uma grande ameaça à saúde em todo o mundo. Porque o diabetes descontrolado pode causar complicações, tanto macrovasculares, cardiovasculares e microvasculares, que danificam os rins, os olhos e o sistema nervoso .

A epidemia de diabetes é causada principalmente por dietas pouco saudáveis, sobrepeso ou obesidade, predisposição genética e outros fatores de estilo de vida, como falta de atividade física. Embora já se soubesse que dietas à base de plantas, especialmente aquelas que são saudáveis e ricas em alimentos de alta qualidade, como grãos integrais, frutas e vegetais, foram associadas a um menor risco de desenvolver diabetes, os mecanismos subjacentes envolvidos ainda não estavam claros.

A equipe realizou uma análise de amostras de plasma sanguíneo e ingestão dietética de 10.684 participantes de três coortes prospectivas de estudos anteriores. Os participantes eram predominantemente brancos, de meia-idade (média de 54 anos) e tinham um índice de massa corporal médio de 25,6 kg/m2.

Los que fueron diagnosticados con diabetes durante el seguimiento tenían una menor ingesta de alimentos saludables de origen vegetal (Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

Os participantes do estudo preencheram questionários de frequência alimentar que foram pontuados de acordo com sua adesão a três dietas à base de plantas: um Índice de Dieta Baseada em Plantas (PDI) geral , um Índice de Dieta Saudável à Base de Plantas (HPDI) e um Índice de Dieta à Base de Plantas Insalubre (UPDi).

Os índices alimentares foram baseados na ingestão individual de 18 grupos de alimentos: alimentos vegetais saudáveis (grãos integrais, frutas, vegetais, nozes, legumes, óleos vegetais e chá/café); alimentos vegetais não saudáveis (cereais refinados, sucos de frutas, batatas, bebidas açucaradas e doces/sobremesas); e alimentos de origem animal origem (gorduras animais, laticínios, ovos, peixes/frutos do mar, carne e vários alimentos de origem animal).

A equipe distinguiu entre alimentos vegetais saudáveis e não saudáveis com base em sua associação com diabetes, doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer e outras condições, como obesidade e pressão alta.

Se sabe también que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de diabetes (Archivo) sukanya sitthikongsak | Getty Images

Os pesquisadores analisaram amostras de sangue colhidas no final dos anos 1980 e 1990 na fase inicial dos três estudos mencionados acima para criar pontuações no perfil de metabólitos dos participantes, e todos os casos de diabetes incidente foram registrados durante o período de acompanhamento do estudo. A análise desses dados, juntamente com as pontuações do índice alimentar, permitiu que a equipe encontrasse correlação entre o perfil do metabólito, o índice da dieta e o risco de diabetes.

O estudo descobriu que, em comparação com os participantes que não desenvolveram diabetes tipo 2, aqueles que foram diagnosticados com a doença durante o acompanhamento tiveram uma menor ingestão de alimentos saudáveis à base de plantas, bem como pontuações mais baixas para o índice de dieta com base em plantas e o índice de saudável dietas à base de plantas.

Além disso, eles tinham um índice de massa corporal médio mais alto e eram mais propensos a ter pressão alta e níveis de colesterol, usar medicamentos para pressão arterial e colesterol, ter um histórico familiar de diabetes e ser menos ativos fisicamente.

El café también tiene compuestos que contribuyen a reducir el riesgo de diabetes (Getty Images) Guido Mieth | Getty Images

No caso do consumo de café, que também foi associado a um menor risco de diabetes, sabe-se que ele possui polifenóis . Tem um alto teor de trigonelina, um composto ligado ao aumento da sensibilidade à insulina em alguns estudos. Outro composto ligado ao consumo de café, bem como grãos integrais e frutas, é chamado hipurato e tem sido associado ao aumento da estabilidade do açúcar no sangue.

No momento, de acordo com os pesquisadores, as evidências sugerem que a melhor opção para a saúde é comer muitas plantas não processadas e reduzir os alimentos processados e os açúcares adicionados, mesmo que sejam tecnicamente vegetais .

