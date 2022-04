Quem é Eliseo “N”, o ex-prefeito de Campeche com um mandado de prisão por desvio de recursos

O mandado de prisão contra Eliseo “N”, ex-prefeito do município de Campeche e quem concorreu ao governo do estado nas recentes eleições de 2021, foi confirmado por Layda Sansores, atual presidente. O membro do partido Movimiento Ciudadano é acusado de desvio de fundos públicos.

Segundo o governador Morenista, Eliseo é acusado de ter realizado peculato, operações com recursos de origem ilícita, fraude fiscal, associação criminosa e faturamento falso. Segundo a própria Sansores, o ex-funcionário é fugitivo da lei porque não compareceu às primeiras consultas com o juiz.

“Ele saqueou. Ele está fugindo, é um fugitivo. Aquele que disse “o candidato honesto” nada mais é do que pessoas que não têm escrúpulos. Há outras investigações acontecendo, mas é muito triste que ele tenha feito isso”, disse Layda à mídia local.

Eliseo "N", exalcalde de Campeche con orden de aprehensión. Foto: Twitter @EliseoFdzM

E acrescentou: “Espero que ele apareça. Ele falou sobre como não devia nada e desde a audiência ele não apareceu. Esse mandado de prisão é consequência, nem mesmo de uma denúncia que fizemos, mas da auditoria estadual que fez ao município e que constatou o crime de peculato, que tem prisão compulsória. Que você não pode ficar isento de prisão preventiva com uma multa. É por isso que acho que ele está assustado.”

As autoridades judiciais emitiram o mandado de prisão em 6 de abril deste ano sob o número de fólio 300/21-2022/JC e foi integrado à pasta de investigação 4729/21-2022/JC. O Ministério Público Especializado na Luta contra a Corrupção da entidade investiga, entre outros crimes já mencionados, o desvio de mais de 50 milhões de pesos originários do tesouro.

Sansores também indicou que um alerta de imigração foi colocado a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) para detectar Eliseu se ela pretende deixar o país ou atravessar qualquer fronteira entre os países.

Nas redes sociais, foi que o ex-prefeito fez sua última pronúncia pública. “Não cairemos em provocações nem reagiremos a palhaçadas e mentiras. O tempo cuidará de colocar as coisas no lugar deles. Nós fazemos nossa coisa! Para continuar nos preparando para melhorar nosso estado”, escreveu no Twitter em 9 de abril. A publicação foi acompanhada por uma foto em que ele aparece na Harvard Kennedy School, nos Estados Unidos.

Eliseo é formado em Marketing e mestre em Jornalismo Digital. Como servidor público, foi deputado local do distrito II e presidente municipal do Campeche para o período 2018-2021. De acordo com o site de transparência do Movimiento Ciudadano, ele foi reconhecido por manter uma administração transparente por ONGs, sem mencionar quais.

2Seu desempenho lhe rendeu o reconhecimento das ONGs como um governo transparente e alcançou a gestão do serviço público com base na reorganização administrativa, atendimento ao cidadão e obtenção de recursos federais”, lê-se no currículo de quem agora recebe um mandado de prisão.

