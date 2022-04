Por que Hector Herrera não joga pela quinta vez consecutiva com o Atlético de Madrid?

Soccer Football - LaLiga - Atletico Madrid v Celta Vigo - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - February 26, 2022 Atletico Madrid's Joao Felix and Hector Herrera REUTERS/Javier Barbancho

Depois de ser eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, pelas mãos do Manchester City, o Atlético de Madrid se prepara para voltar à atividade na Liga Espanhola, onde não deu o melhor passo. Diego Pablo Simeone anunciou a convocação que receberá ao RCD Espanyol na quadra do Wanda Metropolitano para a 32ª jornada, mas não poderá contar com a presença de Héctor Herrera no meio-campo.

Pela quinta vez consecutiva, o nativo de Rosarito, Baja California, não é convocado para a primeira equipe. Embora tenha participado de treinamentos com o grupo, ele está se recuperando de um desconforto na coxa que o atormenta desde 30 de março deste ano. Segundo a equipe rojiblanco, a lesão merecia apenas readaptação e sessões diárias de fisioterapia sem um período de recuperação confirmado.

Informações em desenvolvimento*