Pensão para idosos: para onde ir e o que é necessário para o registro no CDMX

O Governo do México informou que as pessoas que nasceram entre janeiro e abril e já atingiram a idade de 65 anos poderão se inscrever no programa de Pensão Sênior de 18 a 30 de abril na Cidade do México (CDMX).

Por meio de sua conta no Twitter, a chefe da Secretaria Federal de Bem-Estar, Ariadna Montiel Reyes, compartilhou os diferentes módulos que serão instalados na capital do país para que os idosos enviem a documentação necessária.

Segundo o funcionário, o registro ocorrerá de acordo com a primeira letra do sobrenome de segunda a sábado, das 10 da manhã às 4 da tarde:

A, B, C: segunda-feira 18 e 25 de abril

D, E, F, G, H: Terça-feira 19 e 26 de abril

I, J, K, L, M: Quarta-feira 20 e 27 de abril

N, Ñ, O, P, Q, R: quinta-feira 21 e 28 de abril

S, T, U, V, W, X, Y, Z: sexta-feira 22 e 29 de abril

Todas as letras: Sábado, 23 e 30 de abril

Os interessados devem se submeter ao módulo mais próximo de sua casa para realizar o procedimento com a seguinte documentação:

Identificação oficial válida: credencial de eleitor, passaporte, cartão, identificação profissional, credencial do Inapam ou carteira de identidade)

Chave de registro de população exclusiva (CURP)

Certidão de nascimento legível

Comprovante de endereço válido por no máximo seis meses: (telefone, eletricidade, gás, água ou propriedade)

Número de telefone de contato para acompanhar seu procedimento

Montiel Reyes destacou que há um módulo para cada gabinete do prefeito na Cidade do México:

Gabinete do prefeito Alvaro Obregon

Estádio Olímpico Universitário: estacionamento 7, circuito escolar, Ciudad Universitaria

Gabinete do prefeito de Azcapotzalco

Aquiles Serdán: Rua Puente de Guerra nº 103, Unidade Habitacional Presidente Madero

Alameda Norte: Primeiro Beco do Rosário Nº 11c, Santa Barbara

Gabinete do prefeito Benito Juarez

Super ISSSTE Vertiz: Dr. Jose Maria Vertiz 543, colônia Narvarte Poniente

Gabinete do prefeito de Coyoacan

Parque Cantera: Avenida del Imam, colônia Ajusco

São Francisco Culhuacán: Avenida Santa Ana nº 750, bairro de São Francisco Culhuacán

Gabinete do prefeito de Cuajimalpa

Esplanada do Gabinete do Prefeito: Avenida Juárez, bairro Cuajimalpa de Morelos

Gabinete do prefeito de Cuauhtemoc

Monumento à Revolução: Plaza de la República No. 24, Colonia Tabacalera

Tlatelolco: Eixo central Lazaro Cardenas No. 445, colônia de Nonoalco

Gabinete do prefeito Gustavo A. Madero

Rock: North 94, colônia Gertrudis Sánchez 2ª seção

Futurama: fechado 15 de Otavalo, colônia Lindavista Norte

Gabinete do prefeito de Iztacalco

Farol Recreativo Cultural Iztacalco: Avenida Oriente 255, nº 405, colônia Agrícola Oriental

Prefeitura de Iztapalapa

Deportivo Santa Cruz Meyehualco: Genaro Estrada nº 127, colônia Santa Cruz Meyehualco

Gabinete do prefeito Magdalena Contreras

Magdalena Contreras I: Avenida Camino Real para Contreras n º 27, La Concepción

Escola Superior de Guerra: Corregidora No. 37B, colônia San Jerónimo Lidice

Gabinete do prefeito Miguel Hidalgo

Esplanada do Gabinete do Prefeito: Avenida Parque Lira, nº 94, Colônia do Observatório

Casa del Maíz los Pinos: Molino del Rey, equipamento Floresta de Chapultepec I

Gabinete do prefeito de Milpa Alta

Villa Milpa Alta: Extensão Ignacio Zaragoza, bairro Xaltipac

Esplanada do gabinete do prefeito: Constitución, colônia Villa Milpa Alta center

Gabinete do prefeito de Tlahuac

Expansão Selene: Estanislao Ramirez Ruiz No. 301, Colonia Ampliación Selene

Esplanada do gabinete do prefeito: Cuitláhuac walker, colônia La Asunción

Gabinete do prefeito de Tlalpan

Parque Leona Vicario: Benito Juarez No. 12, bairro Tlalpan Centro

Gabinete do prefeito Venustiano Carranza

Centro Cultural Venustiano Carranza: Lazaro Pavia, colônia Jardin Balbuena

Gabinete do prefeito de Xochimilco

Deportivo Xochimilco: Francisco Goitia, colônia de Santiago Tepalcatlalpan

