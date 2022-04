James Rodríguez, nenhuma mensagem de despedida para o ídolo colombiano Freddy Rincón

Uma das mensagens em homenagem a Freddy Rincón que mais perdeu nos dias de hoje é a de James Rodriguez. A grande maioria dos jogadores da seleção colombiana expressou suas condolências através das redes sociais à família do ex-jogador, que morreu na noite de 13 de abril de 2022.

Alguns indicam que o silêncio de James se deve à difícil relação que teve com o ex-atacante americano de Cali, Independiente Santa Fe, Real Madrid, entre outras equipes. Em várias ocasiões, Freddy Eusébio testemunhou contra o artilheiro da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, a quem questionou, disciplina e compromisso com a seleção.

Um dos que saiu para colocar para fora a polêmica após sua morte foi Hamilton Ricard que disse que nunca foi sobre Rincón ter algo contra James, como alguns alegaram, mas sobre uma crítica a alguém que sabia vestir a camisa do time colombiano:

Outro que falou sobre o suposto relacionamento ruim foi um dos filhos do 'Colosso de Buenaventura', Sebastián Rincón. O jogador de futebol também comentou que, embora alguns tenham visto as declarações como uma declaração de problemas, Freddy simplesmente disse o que pensava sem “maquiá-lo”:

Além disso, ele garantiu que seu pai nunca quis prejudicar o nome de alguém, mas fazer com que a camisa do time colombiano fosse respeitada: “A música com James Rodríguez foi algo de interpretação, ele nunca quis prejudicar seu nome, nem o de ninguém. Ele viu coisas que não iam e que ele não gostava, mas nunca com a intenção de menosprezar alguém.”

Por enquanto, Radamel Falcao, David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado e até mesmo o atacante do Eintracht Frankfurt Rafael Santos Borré expressaram nas redes sociais sua tristeza pelo autor do gol da Colômbia pela Alemanha na Copa do Mundo na Itália 90, o que significou o empate e, finalmente, o qualificação para as oitavas de final da competição de futebol mais importante do mundo.

O jogador de futebol de Buenos Aires Fredy Rincón, uma das estrelas da geração de ouro do futebol nacional, sofreu um acidente de trânsito na madrugada de segunda-feira, 11 de abril, em Cali. Seu prognóstico foi reservado, ele foi operado com urgência na Clínica Imbanaco, onde vários de seus familiares, amigos e seguidores esperaram com fé por sua recuperação.

O incidente ocorreu às 4h11 da manhã da última segunda-feira nas proximidades do setor do parque El Perro. Lá, aparentemente, a pessoa que dirigia a van em que o ex-jogador de futebol estava passando passou um sinal vermelho, que terminou em um acidente volumoso em um ônibus do sistema de transporte coletivo MÍO.

O impacto ocorreu especificamente no lado em que Freddy Rincón estava, ou seja, contra o lado do co-piloto.

Como resultado desse acidente de trânsito, o ex-atleta sofreu ferimentos graves, incluindo trauma craniocerebral grave. Apesar dos esforços médicos para salvar a vida de um ídolo da Seleção Colombiana, em 13 de abril o centro médico onde ele estava detido relatou a morte do ex-jogador de futebol de 55 anos.

