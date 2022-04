Ideam alerta fim de semana chuvoso na Colômbia

Recentemente, o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (Ideam) alertou os colombianos sobre possíveis chuvas que ocorrerão em grande parte do país neste fim de semana. De acordo com a entidade, neste sábado e domingo santos haverá nebulosidade e precipitação em algumas áreas da Colômbia.

De acordo com Martha Cadena, chefe do escritório de previsões e alertas da Ideam, “para o restante da Páscoa, as previsões indicam nebulosidade abundante como resultado da estação chuvosa sazonal no centro do país”, segundo a La FM.

As áreas mais afetadas pelas chuvas neste fim de semana são o Pacífico, alguns setores da região do Caribe e da região andina. Da mesma forma, segundo o Ideam, as chuvas seriam registradas principalmente nas horas da tarde e da noite.

Embora neste fim de semana várias áreas da Colômbia estejam nubladas, também existem alguns setores onde haverá seca completa, como no Atlântico, algumas áreas de Bolívar, Magdalena e La Guajira.

“Na região do Caribe, principalmente em direção à costa central, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla e ao norte de La Guajira, o tempo seco e claro continuaria”, disse Martha Cadena citada pela estação de rádio mencionada.

A Ideam convidou os viajantes a se informarem e ficarem alertas

Devido às fortes chuvas que ocorreram em diferentes partes do território nacional, e as que podem ocorrer neste fim de semana, é necessário estar atento ao estado das estradas, razão pela qual o Ideam convidou os viajantes a permanecerem alertas e evitar contratempos.

“Recomenda-se verificar o estado das estradas e alertar as autoridades de qualquer situação que possa surgir para alertar outros motoristas”, disse o chefe do gabinete de previsões e alertas da entidade.

Da mesma forma, Martha Cadena lembrou que em diferentes regiões ainda existem alertas para inundações e deslizamentos de terra que podem ocorrer nesta primeira estação chuvosa de 2022. Portanto, ele exortou as autoridades departamentais e locais a continuar monitorando essas áreas e os cidadãos para evitar o trânsito desses setores e “buscar refúgio em áreas seguras de qualquer ameaça de chuvas recorrentes”.

Além disso, ele lembrou que é necessário evitar cruzar áreas ao redor de rios ou córregos com níveis elevados, bem como não cruzar afluentes durante fortes chuvas.

Afetos devido à primeira estação chuvosa do ano

Em 15 de março, uma nova estação chuvosa começou oficialmente no país. De acordo com a Unidade Nacional de Gestão de Riscos de Desastres (Ungrd), com data limite de 3 de abril, 149 eventos foram registrados no território nacional em 101 municípios de 15 departamentos, sendo Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Huila, Nariño e a região cafeeira os mais afetados.

Esses eventos prejudicaram 2.365 famílias representando mais de 5.500 pessoas, deixando dez mortos e 14 feridos. Da mesma forma, até então, 22 casas foram destruídas e outras 736 casas foram afetadas.

A entidade também garantiu que os relatórios de infraestrutura indicavam danos em 205 estradas do país, bem como em 15 pontes veiculares e duas de pedestres. Além disso, danos a 21 aquedutos e 12 esgotos e oito instituições de ensino.

