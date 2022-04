Altares para Santa Muerte e capacetes policiais: foi assim que eles recuperaram o prédio da CNDH do coletivo “Okupa”

Depois que elementos do Ministério da Segurança Cidadã da Cidade do México (SSC-CDMX) recuperaram o prédio da Comissão Nacional de Direitos Humanos (CNDH), localizado na Calle de República de Cuba, no Centro Histórico da Cidade do México, fotografias das condições em que foram encontradas após serem tiradas pelo coletivo Okupa Cuba Monumenta Viva por dois anos.

Segundo o chefe do SSC-CDMX, Omar García Harfuch, as ações utilizadas pelos elementos de segurança foram derivadas da denúncia de uma mulher que foi agredida por um grupo de mulheres encapuzadas do lado de fora do prédio em 13 de abril.

Por sua vez, o secretário do Interior da capital do país, Martí Batres, informou que a Procuradoria-Geral do CDMX prendeu três pessoas após a recuperação do prédio do CDNH no Centro Histórico.

Martí Batres informó de las detenidas (Foto: Twitter/c4jimenez)

“Em resposta a uma denúncia de vandalismo e suspeitas de atos ilícitos nas ruas de Cuba, os @FiscaliaCDMX e @SSC_CDMX prenderam três pessoas e recuperaram os bens ocupados por elas, a fim de garantir a segurança de vizinhos, transeuntes e motoristas”, escreveu Martí Batres nas redes sociais.

Além disso, o Ministério Público indicou, por meio de um comunicado de imprensa, que os detidos foram colocados à disposição do Ministério Público de Investigação Territorial em Benito Juárez.

Por meio de sua conta oficial no Twitter, o jornalista Carlos Jiménez compartilhou algumas fotografias do interior do prédio. Capacetes policiais, altares para Santa Muerte, semáforos quebrados, garrafas de bebidas alcoólicas e espelhos de carros são apenas alguns dos objetos que o coletivo Okupa Cuba Monumenta Viva mantinha no prédio do CNDH.

También se encontraron con semáforos rotos y espejos de autos (Foto: Twitter/c4jimenez)

Desde setembro de 2020, o prédio da CNDH era realizado desde setembro de 2020, inicialmente por mães de mulheres e meninas vítimas de feminicídio e violência sexual, cujos casos estão impunemente, e depois passou para as mãos de integrantes do chamado Bloco Feminista Negro, ao qual esse grupo pertence .

Foi em 14 de abril que o FGJ informou que abriu uma pasta de investigação após a denúncia de uma mulher que foi agredida por um grupo de mulheres encapuzadas.

De acordo com as informações fornecidas pelo Ministério Público, a parte lesada estava dentro de seu veículo quando foi supostamente atacada por um grupo de mulheres com o rosto coberto, que supostamente exigiram dinheiro em troca de dar lugar a ela. No entanto, diante da recusa da vítima, os agressores começaram a danificar seu carro e supostamente despojaram seu celular.

El interior del edificio de la CDNH tras ser tomado por dos años (Foto: Twitter/c4jimenez)

Além disso, uma usuária do Twitter identificada como @_nnux, que supostamente é filha da vítima, disse que havia quatro mulheres encapuzadas que atacaram sua mãe “do lado de fora da casa Okupa”. A internauta indicou que a pessoa ferida foi despojada de seu celular depois que ela conseguiu escapar de seu veículo e tentou registrar os eventos.

A suposta filha da vítima compartilhou na rede social uma série de vídeos mostrando o momento da agressão. No material audiovisual ouve-se que a mulher se identificou como professora na Universidade Metropolitana Autônoma (UAM), ao solicitar apoio dos transeuntes, que os ignoraram.

“Estamos pedindo que você saia. Isso não é nada, somos capazes de fazer mais, pegá-lo agora. Aqui as pessoas já sabem como é, você conhece a dinâmica”, foram as palavras de uma das mulheres encapuzadas, enquanto as outras bateram no carro da vítima.

