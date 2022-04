A revelação sobre o presente da Ferrari que dá o que falar na Fórmula 1: “Leclerc me lembra Schumacher”

O início da temporada 2022 da Fórmula 1 mostrou uma novidade que gerou alegria em muitos fãs do mundo do motor. Como não acontecia há vários anos, o presente da equipe da Ferrari empolga a todos com um ano que terá a equipe Maranello como uma das grandes candidatas a lutar pelo título de pilotos e construtores.

As contas são claras. Liderado por Charles Leclerc, que venceu o Grand Prix no Bahrein e na Austrália, o cavalo empinado é a principal atração do Grand Circus. E é precisamente o piloto monegasco que está na boca de todos por suas grandes atuações na pista. O jogador de 24 anos já venceu duas corridas, conquistou duas pole positions e venceu as três voltas mais rápidas até agora no campeonato.

Seu grande presente levou um ex-piloto consagrado de F1 falando sobre suas habilidades e comparando-o a um dos melhores de todos os tempos na categoria. “Eu tremo quando assisto as apresentações de Charles, porque Leclerc está mostrando atualmente uma superioridade que me lembra Michael Schumacher. Leclerc domina como “Schumi” costumava fazer, e não só ele é um piloto que está em um estado especial, Leclerc também é um cara muito bom”, disse David Coulthard ao Channel 4, a mídia para a qual trabalha na Inglaterra.

Deve-se lembrar que o escocês competiu frente a frente pelo título da F1 com o sete vezes campeão mundial em 2001. A bordo de sua McLaren, Coulthard terminou atrás do alemão e foi vice-campeão na categoria, naquele que foi seu melhor resultado como piloto em suas 14 temporadas no comando do volante.

Além de se referir ao grande começo de Leclerc, o também apresentador durante o Grande Prêmio da transmissão oficial elogiou o trabalho da equipe italiana em retornar ao primeiro plano da Fórmula 1.

“O chefe da equipe, Mattia Binotto, sempre manteve a cabeça fria nos últimos dois anos, o que foi muito difícil para os italianos. Sob sua liderança, Ferrari arregaçou as mangas. Com o melhor carro até agora, Leclerc também mostrou o melhor desempenho de direção e o resultado é esse domínio”, analisou Coulthard.

É importante notar que Leclerc está liderando o campeonato de pilotos com 71 pontos. Ele venceu em duas competições e foi o segundo no Grande Prêmio da Arábia Saudita, onde o vencedor foi o holandês e atual campeão Max Verstappen a bordo de seu Red Bull. No caso da Ferrari, eles são os dominadores claros da Copa dos Construtores: totalizam 104 unidades e são seguidos pela equipe Mercedes, que tem 65 pontos.

Aquele de quem Coulthard também falou foi o companheiro de equipe de Leclerc, o espanhol Carlos Sainz Jr. O jogador de 27 anos de Madri foi rápido na classificação, mas não conseguiu subir ao pódio em nenhuma das corridas até agora este ano. Da mesma forma, ele permanece na terceira posição no campeonato de pilotos (33 pontos).

“O companheiro de equipe de Charles, Carlos Sainz, tem que dar um passo à frente porque seu companheiro de equipe é sempre o primeiro adversário e todos podemos ver que a Ferrari é um carro vencedor”, explicou o escocês sobre a atualidade do piloto espanhol.

Aguardando o que será a quarta data da competição, a ser realizada de 22 a 24 de abril no circuito de Imola, o monoposto F-75 da equipe italiana parece ser o grande candidato a colocar a Ferrari novamente entre as melhores da Fórmula 1.

