A Colômbia venceu o Paraguai e permanecerá no grupo I da Billie Jean King Cup 2023

Na manhã deste sábado, 16 de abril, a Colômbia disputou seus últimos três jogos contra o Paraguai na luta para permanecer pelo ano seguinte no Grupo I da Zona das Américas da Billie Jean King Cup.

Depois de serem eliminados em 15 de abril contra o Brasil, os tenistas selecionados pela capitã Fabiola Zuluaga na equipe Colsanitas, que representa a seleção colombiana, foram desafiados a não reduzir seu recorde para o grupo II em 2023 através de três partidas de morte contra a seleção paraguaia.

Para garantir o resultado a favor, a equipe capitaneada por Fabiola Zuluaga precisava apenas do triunfo nos pontos individuais. O primeiro a entrar no tribunal foi Cucuteña Yuliana Lizarazo, que em duas horas e meia ultrapassou a juvenil Leyla Britez com parciais de [5-7], [6-4] e [6-2].

Yuliana Lizarazo derrotó a Leyla Britez en el primer juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

O segundo foi muito mais desequilibrado, já que María Fernanda Herazo marcou um duplo 6-0 contra Heydi Doldán em menos de 50 minutos e deu à equipe nacional a tão esperada paz de espírito:

María Fernanda Herazo derrotó a Heydi Doldán en el segundo juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

Assim, a equipe Colômbia Colsanitas se despediu de Salinas, Equador, sem qualificar os tão esperados play-offs para jogar o título internacional, mas resgatando sua categoria para o ano seguinte, quando eles podem contar com a experiência e talento de María Camila Osorio, número 33 no ranking WTA.

Não foi necessário jogar o jogo de duplas entre Maria Paulina Perez e Antonia Samudio x Leyla Britez e Paulina Franco, porque às 13h41 a Colômbia já tinha 2-0 a favor na série geral do jogo de rebaixamento e permanência.

Em declarações pós-jogo entre Colômbia e Paraguai, a capitã Fabiola Zuluaga mostrou-se muito otimista com o trabalho de seus líderes durante a fase final da qualificação na Billie Jean King Cup 2022. Estas foram as palavras dele sobre isso:

Deve-se notar que no próximo ano a Colômbia competirá novamente neste caso contra rivais sul-americanos como Brasil, Argentina, México ou Chile. Posteriormente, a equipe feminina de tênis terá a oportunidade de retornar aos play-offs, um lugar que não era acessado desde 2008, quando venceu o Grupo I Américas daquele ano e teve que jogar contra a Bélgica como visitante.

Para a Colômbia, esta será a décima sétima temporada consecutiva no Grupo I, a mais importante que o continente americano tem na Billie Jean King Cup. A última vez que a equipe nacional fez parte do Grupo II foi na edição de 2005 do campeonato anteriormente conhecido como Fed Cup.

Recorde-se que dentro do Grupo II das Américas na edição 2022 da Billie Jean King Cup estão os seguintes países, que agora procuram uma vaga no Grupo I para o ano seguinte:

Bahamas, Barbados, Bermudas, Bolívia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Jamaica, Panamá, Perú, Porto Rico, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela.

Há um ano, a Colômbia participou desta competição, anteriormente chamada de Fed Cup, com Emiliana Arango e María Camila Osorio Serrano em suas fileiras. A delegação do café foi eliminada pela Argentina e não conseguiu chegar à área do play-off, onde Argentina e México se estabeleceram, países que venceram com a participação de Nadia Podoroska, Paula Ormaechea; Fernanda Contreras e Giuliana Olmos.

CONTINUE LENDO: