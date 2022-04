Subvariantes de Ómicron BA.4 e BA.5: A OMS explicou se são mais graves ou mais transmissíveis que os anteriores

Embora o número de casos de pessoas com COVID-19 e mortes tenha sido reduzido recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) está monitorando de perto a evolução do coronavírus e da surgimento de variantes e suas sublinhagens. Ómicron ainda é o dominante no mundo e, recentemente, foram detectadas suas sublinagens BA.4. e BA.5 , o que, segundo a agência de saúde das Nações Unidas, não implica que gerem casos mais graves ou sejam mais transmissíveis do que as outras subvariantes que já avançaram em sua circulação.

Na semana passada, houve o menor número de mortes por COVID-19 desde os primeiros dias da pandemia, de acordo com a OMS. No entanto, ele alertou que em alguns países ainda há “picos graves” nos casos, uma situação que pressiona os hospitais.

À medida que o coronavírus continua evoluindo, não devemos “perder de vista” suas mudanças. O diretor da agência global de saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chamou a atenção para os governos para a necessidade de aumentar o número de testes e amostras sequenciadas para que os cientistas possam acompanhar as variantes existentes e identificar novas à medida que elas surgem.

Ele ressaltou que uma diminuição no número de casos e mortes não significa necessariamente um “risco menor”. E destacou que, se o número de exames para detectar a doença for reduzido, a “capacidade de controlar suas tendências” fica comprometida.

“ Atualmente, existem várias linhagens Ómicron que estamos seguindo de perto, incluindo BA.2, BA.4 e BA.5 e outra recombinada que foi detectada, composta por BA.1 e BA.2 ″, disse o Dr. Ghebreyesus.

As variantes BA.4 e BA.5 foram relatadas em vários países, incluindo a África do Sul e alguns países europeus, informou a epidemiologista principal da Organização, Dra. Maria Van Kerkhove. “Até agora, existem menos de 200 sequências disponíveis e esperamos que isso mude (...) Estamos acompanhando (o vírus) muito de perto para ver se há algum pico na detecção de casos, mas (até agora) não vimos nenhuma mudança na epidemiologia ou gravidade”, disse.

Por sua vez, o diretor de emergências da agência, Michael Ryan, alertou que, enquanto o vírus continuar evoluindo, o mundo “não pode se dar ao luxo de perdê-lo de vista”. “Neste ponto, seria muito imprudente supor que menos casos significam redução absoluta do risco. Estamos felizes com o declínio das mortes, mas esse vírus já nos surpreendeu antes, nos pegou desprevenidos”, alertou.

“ Precisamos fazer nosso trabalho e acompanhar esse vírus da melhor maneira possível, enquanto as pessoas voltam a viver suas vidas da maneira mais normal possível ”, explicou Ryan. Por sua vez, a Dra. Soumiya Swaminathan, diretora científica da Organização, alertou que linhagens e recombinações continuarão a aparecer e que o mundo deve continuar investindo na melhoria de ferramentas como novas vacinas.

“Precisamos nos preparar para a possibilidade de que o vírus mude tanto que seja capaz de evitar a atual capacidade de imunidade”, disse. A pandemia de coronavírus ainda é uma emergência de saúde pública global. O diretor da OMS também destacou que o vírus se tornou mais transmissível ao longo do tempo, especialmente para pessoas desprotegidas e não vacinadas que não têm acesso a cuidados de saúde e medicamentos antivirais.

“O melhor modo de proteção é vacinar e aumentar as doses quando recomendado. Continue usando máscaras, especialmente em espaços internos movimentados. E para espaços fechados mantenha a corrente de ar abrindo janelas e portas, e invista em um bom sistema de ventilação”, perguntou.

Ele também lembrou que o Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional - encarregado de avaliar o estado global da situação do COVID-19 - concordou por unanimidade nesta semana em continuar considerando a pandemia uma emergência global de saúde pública. “Em vez de baixar a guarda, este é o momento de trabalhar ainda mais para salvar vidas”, disse Tedros sobre a decisão do Comitê.

Em 11 de abril, cientistas sul-africanos anunciaram a detecção das duas novas sublinhagens da variante Ómicron, BA.4 e BA.5. Foi divulgado por Tulio de Oliveira, que dirige instituições de sequenciamento genético naquele país. Seu grupo foi quem anunciou a detecção do Ómicron BA.1, que produziu ondas explosivas desde novembro do ano passado no mundo.

As linhagens foram batizadas de BA.4 e BA.5, disse ele via mensagem de texto e em uma série de tuítes. No entanto, segundo de Oliveira, linhagens não causaram pico de infecções na África do Sul e foram encontradas em amostras de vários países. “Dadas as poucas infecções, hospitalizações e mortes na África do Sul, somos alertados para a evolução contínua, mas não preocupados”, disse Oliveira por mensagem de texto. “Toda a ciência laboratorial sobre neutralização do vírus e das vacinas já está em vigor e estamos fortalecendo a vigilância genômica”, disse.

Sublinagens BA.4 e BA.5 também foram encontradas em amostras de Botsuana, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Reino Unido, disse Oliveira. As duas linhagens têm mutações semelhantes em suas proteínas spike, a parte do vírus que ajuda a se ligar às células humanas, à sublinhagem BA.2, que parece ser mais infecciosa do que a variante encontrada em novembro. Eles também têm algumas mutações adicionais, disse ele.

Além disso, o chefe da OMS voltou a relembrar esta semana a desigualdade na distribuição das vacinas. “Reduzir a lacuna na distribuição de vacinas é a melhor maneira de aumentar a capacidade imunológica da população e protegê-la contra ondas futuras”, frisou e destacou a necessidade de estabelecer um novo tratado de pandemia para o futuro. “Um novo acordo sobre pandemias é a nossa melhor defesa coletiva contra vírus conhecidos e, claro, contra a próxima doença X”, concluiu.

