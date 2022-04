Os EUA garantiram que o naufrágio do navio de guerra Moskva é “um duro golpe” para a Rússia

El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021. REUTERS/Alexey Pavlishak

O naufrágio do navio de guerra Moskva na quinta-feira depois de ter sido engolfado no inferno foi um “grande golpe” para a força naval da Rússia no Mar Negro, disse o Pentágono na quinta-feira.

O cruzador de mísseis guiados afundou em um mar agitado depois de ser danificado pelo fogo durante a operação militar da Rússia na Ucrânia, disse o Ministério da Defesa de Moscou.

Mas a Ucrânia disse que o navio foi atingido em um ataque com foguete.

“Este é um grande golpe para a frota do Mar Negro, isso é... uma parte fundamental de seus esforços para executar algum tipo de domínio naval no Mar Negro”, disse o porta-voz do Pentágono John Kirby à CNN.

“Isso terá um efeito nas capacidades deles.”

Kirby disse que os Estados Unidos não puderam confirmar a causa exata do desaparecimento do navio.

“Também não estamos em posição de refutar o lado ucraniano disso”, acrescentou. “É certamente plausível e possível que, de fato, ele tenha sido atingido com um míssil Neptune ou talvez mais.”

(Com informações da AFP)

