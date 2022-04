Migrações esclarece o motivo da falta de passaportes: “Durante 2020 eles não foram comprados”

O Superintendente de Migração, Jorge Fernández, disse que em abril deste ano eles receberão cerca de 80.000 passaportes com antecedência para serem capaz de cobrir com a alta demanda após o caos que ocorreu na segunda-feira passada no aeroporto Jorge Chávez devido à falta do documento. Assim, ele também garantiu que a responsabilidade por esse fato não recaiu totalmente sobre as autoridades atuais, mas se protegeu no fato de que nenhuma compra de livreto foi feita ao longo de 2020.

“A última compra de passaportes foi feita em 2019 e a próxima compra feita foi em novembro de 2021. Ou seja, durante 2020 nenhuma aquisição de passaporte foi feita”, disse ele em entrevista ao Canal N.

Ele indicou que esse fato teria encurtado um pouco o fornecimento de folhetos, já que em 2020 os passaportes comprados em 2019 foram entregues. Ele também destacou que até agora este ano de 2022, os passaportes que estão sendo entregues são aqueles adquiridos em um contrato em fevereiro deste ano, seguindo o processo iniciado em novembro de 2021.

“As responsabilidades do caso devem ser analisadas pelas instâncias apropriadas. (...) Há um dever de supervisão, mas os superintendentes não têm necessariamente uma responsabilidade”, disse, ao ser questionado sobre quem seria o responsável pelo caos vivido nos últimos dias.

ELES RECEBERÃO 80.000 PASSAPORTES EM ABRIL

O superintendente apontou que até agora cerca de 12.000 passaportes foram entregues aos cidadãos. Além disso, ele disse que eles receberão 80 mil cadernos até o final do mês.

De acordo com um relatório de controle da Controladoria, preparado de 30 de setembro de 2021 a 8 de fevereiro de 2022, foi registrado que mais de 77.000 cidadãos pagaram por um passaporte, apesar de haver apenas 63.230 cadernos em estoque . Isso significa que 13.770 pessoas não receberam o serviço e o produto pelo qual pagaram.

“Desde que assumimos o cargo, coordenamos com o provedor de passaportes. Eu tinha a obrigação de entregar 300 mil contribuições em 13 de maio, a entrega antecipada de cadernos para que, ainda sem saber a existência deste estudo da Controladoria, para atender às expectativas que a população e o direito constitucional de ter um passaporte”, explicou Fernández.

Assim, ele informou que na segunda-feira, 11 de abril, eles receberam 16.000 passaportes, o que já possibilitou a entrega de vários cadernos aos cidadãos.

“Na segunda-feira entregamos 1.350 passaportes; na terça-feira, 950 passaportes; na quarta-feira, 900 passaportes e na quinta-feira, 824 passaportes”, disse.

Com isso, ele disse que eles já teriam atendido a demanda pelos 77 mil passaportes solicitados e pagos pelas pessoas.

AFIRMA QUE NÃO FALTARÃO MAIS PASSAPORTES PARA OS PROCEDIMENTOS

O representante da Superintendência Nacional de Migração disse que eles já fizeram a análise deste caso e estão gerenciando a compra de mais passaportes para evitar cenários como os vividos no Aeroporto Jorge Chavez e nos arredores da sede de Breña.

“Estamos analisando todas as circunstâncias. Fizemos a análise do caso. Desde o primeiro dia em que assumimos a gestão, estamos em discussões com o fornecedor e o fornecedor está nos dando passaportes antecipados. Estamos atendendo à demanda (última com cerca de) 80 mil passaportes que vamos receber antes do final do mês”, explicou.

Com esse número, segundo Jorge Fernández, haverá estoque suficiente para três meses de entrega. Além disso, nesses três meses, mais 604.000 passaportes serão recebidos. Assim, está previsto que, até o mês de junho, as pessoas possam ser atendidas sem hora marcada e recebam seu passaporte no mesmo dia da solicitação.

CONTINUE LENDO