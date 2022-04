Kristen Stewart estrelará o thriller romântico “Love Lies Bleeding”

Actor Kristen Stewart attends the 94th Oscars Nominees Luncheon in Los Angeles, California, U.S., March 7, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Após sua indicação ao Oscar por Spencer, a atriz americana Kristen Stewart continua a adicionar propostas inovadoras à sua filmografia. Love Lies Bleeding, como é chamado este novo projeto, será dirigido por Rose Glass (Saint Maud) e será lançado sob o rótulo da produtora de filmes A24 Films. Este último é conhecido por hospedar filmes aclamados como Lady Bird, The Florida Project, Moonlight, Midsommar, The Lighthouse, The Tragedy of Macbeth e mais recentemente Tudo, tudo, tudo de uma vez.

O filme, que também terá o apoio do Film4 e de uma divisão do canal britânico Channel 4, é um thriller romântico ambientado no mundo do fisiculturismo. Glass escreverá o roteiro com Weronika Tofils, e conforme revelado pelo The Hollywood Reporter, a história visa principalmente refletir as habilidades extremas necessárias para competições neste esporte mundial.

Kristen Stewart y Pablo Larrain trabajaron juntos en "Spencer". (REUTERS/ Eric Gaillard) REUTERS

Stewart dará vida à amante protetora de uma fisiculturista, cujo intérprete ainda não foi anunciado . De acordo com a descrição emitida pelas empresas envolvidas nesta produção, o romance que será visto na tela será “alimentado pelo ego, pelo desejo e pelo sonho americano”. Esta não é a primeira vez que a estrela de Twilight se envolve em uma produção LGTBQ+, na verdade, ele já havia feito isso antes na comédia Happiest Season (2020).

Love Lies Bleeding será lançado mundialmente pela A24, a produtora de filmes que acaba de lançar este ano X, um filme de terror de Ti West; o novo Alex Garland (Ex Machina) que levou o título de Men; e o que tem sido o mais falado na semana passada, Everything Everywhere All at Once, um filme negro de comédia de ação dirigido por Dan Kwan e Daniel Scheinert.

La cinta de Larrain explora un pasaje clave en la vida de la princesa Diana. (Diamond Films)

Rose Glass é uma diretora e roteirista britânica que ganhou notoriedade na indústria cinematográfica com o lançamento de Saint Maud no Festival Internacional de Cinema de Toronto, há três anos. O enredo de terror psicológico retratou a obsessão de uma enfermeira e devota da fé cristã com a salvação da alma de uma dançarina aposentada diagnosticada com câncer. Ganhou 15 indicações no British Independent Film Awards, e foi candidato nas categorias de Melhor Filme e Melhor Estreia no BAFTA.

Kristen Stewart e sua indicação ao Oscar por Spencer

Desde que o primeiro vislumbre de Kristen Stewart no papel de Lady Di foi revelado, uma indicação para o Oscar começou a ser discutido, o que acabou se tornando realidade. Sob a direção do cineasta chileno Pablo Larrain (Jackie), o artista ofereceu um caracterização da nobre Diana de Gales em um filme que imaginou como teria sido para ela momentos antes de sua separação oficial do príncipe Charles .

Stewart fue nominada a la reciente gala de los Oscar por su interpretación como Lady Di. (Diamond Films)

Em dezembro de 1991, ela foi para a residência rural de Sandringham House, em Norfolk, para participar das férias de Natal organizadas pela Família Real Britânica. Seus dois filhos, William e Harry, estão esperando por ela lá. Naquela época, o casamento de Carlos e Diana estava passando por seu momento mais crítico por causa de sua infidelidade com Camilla Parker-Bowles.

Spencer foi inicialmente exibido no Festival de Cinema de Veneza em 2021 e, no final de fevereiro passado, pode ser visto nos cinemas da América Latina.

CONTINUE LENDO: