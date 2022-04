Coronel aposentado atropela e deixa mulher de 80 anos com ossos quebrados: “Eu estava bêbado”, relatam parentes

No início da Sexta-Feira Santa, eles informaram do distrito de Surco que um coronel aposentado do PNP, identificado como Manuel Alejandro Bezada Pérez, ele atropelou, enquanto aparentemente bêbado, María Luisa Jacobo Almeyda, uma mulher de 80 anos que vendia frutas na Passagem de Santa Isabel.

Segundo testemunhas, os transeuntes da área tiveram que parar à força Bezada Pérez, que tentou fugir depois de entrar na calçada e investiu a octogenária com seu veículo às 8 da manhã.

Os parentes de Jacobo Almeyda relataram que, tendo pertencido à Polícia Nacional Peruana, eles estariam cobrindo o coronel em aposentadoria, uma vez que, desde o acidente, eles não conseguiram formalizar a reclamação no Comissário Surco.

No momento, Manuel Alejandro Bezada, que testou positivo para a dosagem de etila e, além disso, dirigia com o SOAT vencido desde 2012 , está detido, no entanto, os parentes da vítima consideraram que só estão tentando escondê-lo até os gramas de álcool em o sangue dela está reduzido.

“Meia hora depois do atropelamento, um policial chegou para pegar o carro do coronel. Até agora ele está sob custódia, mas não consegue encontrar o relatório policial. Na dosagem de etilo, tem 1,24. O problema que temos é que não podemos apresentar a denúncia, eles nos disseram que só será possível fazê-lo na segunda-feira”, disse. “Os policiais nos informaram que o SOAT expirou anos atrás”, acrescentou.

ELES NÃO VÃO OPERÁ-LA.

A situação de Jacobo Almeyda é séria. Ele está no Hospital Casimiro Ulloa com uma perna e costelas quebradas. “Ele bateu nas costas e na coluna, o tornozelo está fraturado e a perna engessada”, disse a neta.

Apesar de sua condição, a idosa recebeu alta médica devido à falta de leitos. O hospital também informou a seus parentes que eles não poderão operar o octogenário devido à falta de pessoal médico como resultado das férias da Páscoa, então ela terá que retornar ao hospital na próxima semana.

“Eles já o deram alta, porque não têm camas. Eles a têm em uma passagem em todo o frio e poeira que entra. Eles a colocaram engessada e lhe deram algumas pílulas, mas ela está doente. Não sabemos como vamos movê-la porque ela está com muita dor”, disse.

“As pessoas que trabalham aqui até nos disseram que pode levar até 3 meses para agendar a operação, enquanto ela sofre”, disse.

Por fim, instaram as autoridades a cumprirem suas obrigações e que todo o peso da lei recaia sobre Manuel Alejandro Bezada Pérez. A família de María Luisa Jacobo Almeyda também espera que a pessoa responsável pelo acidente se encarregue de suas ações e responda financeiramente com as despesas correspondentes.

“Pedimos que a levem para outro lugar para um melhor atendimento. Para uma clínica ou estabelecimento onde eles podem ajudá-la. Não sabemos o que fazer nessa situação, e minha avó é quem sofre com isso”, disse.

