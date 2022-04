Registro de infecções por coronavírus na China: restrições e problemas de saúde mental crescem

FILE PHOTO: Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

A China continua a apertar as restrições ao número recorde de infecções por coronavírus, apesar do projeto de lei mental para trabalhadores e voluntários que sustentam cidades confinadas, exemplificado pelo suicídio de um funcionário da Comissão de Saúde da Cidade de Xangai.

Os números oficiais de infecções relatadas pelas autoridades são os mais altos em dois anos: hoje, em todo o país, foram registrados 29.411 novos casos, dos quais 26.391 são assintomáticos, embora Pequim não inclua o último em seu contador até que comecem a apresentar sintomas.

Somente na metrópole oriental de Xangai, que atualmente está passando pelo pior surto do coronavírus desde o início da pandemia em Wuhan, no início de 2020, foram adicionadas hoje 27.719 infecções, das quais mais de 90% ainda não apresentam os sintomas exigidos pelas autoridades para considerá-los casos confirmados.

No entanto, o surgimento de pequenos surtos e o medo de se espalhar em massa por todo o país fizeram de Xangai não a única cidade onde restrições ou, diretamente, confinamentos são aplicados.

De acordo com a economista-chefe da Natixis para a Ásia-Pacífico, Alicia García Herrero, áreas que foram afetadas por medidas restritivas de diferentes tamanhos já representam 40% do produto interno bruto (PIB) da China.

O confinamento é particularmente rigoroso em cidades como Changchun (nordeste) ou a mencionada Xangai, embora neste último alguns moradores das poucas áreas onde nenhum caso foi detectado nas últimas duas semanas já tenham conseguido sair para ruas onde quase não há aberto estabelecimentos.

Na metrópole oriental, onde a maioria de seus 25 milhões de habitantes permanece confinada, são trabalhadores de saúde, seguranças e voluntários que, vestidos com trajes de proteção brancos, continuam apoiando a cidade em dias de maratona.

O fardo para muitos deles é extremamente pesado: Qian Wenxiong, diretor do Centro de Informações da Comissão de Saúde do Distrito de Hongkou, em Xangai, cometeu suicídio em seu escritório, conforme confirmado pelo conhecido ex-diretor do jornal estatal Global Times, Hu Xijin.

Hu, uma das figuras mais controversas, mas também influentes, no cenário controlado da mídia chinesa, disse em sua conta oficial do Weibo - um equivalente local do Twitter, censurado no país - que “essa tragédia exacerba a impressão de que há trabalhadores (de saúde) que estão sobrecarregados com a epidemia prevenção (campanha) em Xangai.”

Alguns meios de comunicação locais também ecoaram outro caso em que uma mulher tirou a própria vida depois de ser vítima de cyberbullying depois que vários internautas consideraram a gorjeta de 200 yuans (US $31,4, 28,8 euros) que ela deu a um entregador que se ofereceu para ajudá-la, viajando 27 quilômetros para carregar Eu alimento seu pai, velho e doente .

O portal China Digital Times, fundado na Universidade Americana de Berkeley (Califórnia), publicou uma transcrição de uma ligação entre um idoso confinado em Xangai e um membro do comitê que administra sua urbanização, pedindo para ser levado a um hospital após ser diagnosticado com covid e reclamando que não recebeu nenhuma resposta das autoridades.

“Eles não podem fazer nada para nos ajudar (cidadãos comuns)? É isso mesmo que nosso país se tornou?” , lamentou o velho, ao que o trabalhador respondeu: “Chegará o dia em que terei que renunciar porque não aguento mais isso. Por que eles estão fazendo isso? Como Xangai chegou a essa situação?”

Um dia depois, depois que a chamada da rede se tornou viral, o jornal local Shanghai Observer afirmou que o velho havia sido hospitalizado e que sua pessoa de contato na ligação não pôde voltar para casa por mais de 30 dias e estava gerenciando situações como atendimento médico para mulheres grávidas ou funerais: “Isso teve um impacto nas minhas emoções”.

Na cidade, a cidade mais próspera da China, muitos moradores não estão otimistas: a cada novo contágio registrado em uma urbanização, o contador dos 14 dias que têm que passar desde o último caso para as autoridades decretarem o fim de seu confinamento é redefinido, e ainda não há data para o fim das restrições.

Além disso, para alguns, não é o maior medo de contrair covid, mas o que vem a seguir: as imagens que circulam sobre os centros de quarentena improvisados para os quais são enviadas as dezenas de milhares de pessoas infectadas não nos convidam a pensar em uma estadia agradável, com problemas de higiene, luzes acesas 24 horas por dia ou, em dias de tempestade, vazamentos que não param de pingar.

Apesar de tudo, há também aqueles que - como em qualquer situação adversa - continuam tentando entendê-lo com humor: um meme popular que circula nos dias de hoje na cidade é uma paródia de uma mensagem das autoridades que diz “Caro cidadão, não se preocupe se começar a conversar com as flores e plantas do seu casa durante o confinamento, é uma questão natural. Mas assim que você perceber que as flores e plantas da sua casa também falam com você, ligue imediatamente...”

