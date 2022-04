Quem é o professor Vênus, ex-treinador do Valedores de Iztacalco que quer liderar o Chivas

Emigdio Venustiano Olvera, que ganhou fama como treinador da equipe conhecida como “Los Valedores de Iztacalco”, enviou uma mensagem a Christian Martinoli após a demissão de Marcelo Michel Leaño do Chivas (Vídeo: Twitter/ @martinolimx)

Depois de liderar 22 partidas à frente do Chivas, Marcelo Michel Leaño foi afastado da liderança técnica do Rebanho. Embora o nome Matías Almeyda seja um dos mais mencionados pelos fãs e alguns especialistas, Christian Martinoli zombou da situação e propôs um personagem que permaneceu longe dos holofotes por mais de uma década. Em seu perfil no Twitter, ele se candidatou a Emigdio Venustiano Olvera, professor Vênus.

“Aí está”, foram as palavras com as quais o cronista do Azteca Deportes acompanhou o vídeo de quem se tornou treinador do Iztacalco FC, time mais conhecido como Los Valedores de Iztacalco que jogou na terceira divisão profissional do futebol mexicano.

Emigdio Venustiano Olvera ganhou destaque em 2007, quando Barak Fever, membro da equipe Azteca Deportes então liderada por André Marín, propôs seguir a pior equipe dos 293 membros da Terceira Divisão Mexicana no programa Los Protagonistas. Na terceira jornada do torneio Apertura de 2007, o Iztacalco FC roubou as telas da televisão aberta para divulgar seu progresso no Grupo 6 da competição.

Profe Venus trabalhou como treinador do Iztacalco FC que, a pedido da Azteca Deportes, mudou seu nome diante das câmeras para Valedores de Iztacalco. Sob sua direção, dia após dia, ele tentou ordenar o funcionamento do esquadrão composto por Paquita, Yoshi, Cuchillo, Pérez, Rulo, Salcido, El Morris, Edson, Aldo, Jimmy, RBD e Memo, personagens que gozaram de fama ao longo das reuniões.

Olvera é originário da Cidade do México, mas teve a oportunidade de se destacar como jogador profissional a mais de 800 quilômetros de sua cidade natal. O Laguna Football Club, em Torreón, o recebeu quando ele tinha apenas 19 anos, em 1974, depois de jogar pelos Mastines de Naucalpan, equipe que então serviu como subsidiária da Primeira Divisão Pumas.

De acordo com o próprio Profe Venus, sua posição favorita era a do volante extremo ou direito, graças ao fato de que ele gostava de qualidades como velocidade, habilidade e gambeta quando se tratava de controlar a bola. Sua presença na equipe Ola Verde valeu a pena para realizar seu sonho de fazer sua estréia no futebol profissional, como ele fez isso no torneio da Copa 1975 contra o Zacatepec, sob a direção de Carlos El Charro Lara.

Seu tempo na Primeira Divisão não conseguiu prolongar. Para a temporada 1975-76, com a chegada de José Antonio Roca, Emigdio Venustiano Olvera ficou de fora do plantel. Apesar de sua decepção, ele nunca se separou do futebol e atuou como treinador em categorias menores. Quando o Iztacalco FC conseguiu jogar na Terceira Divisão, Profe Venus assumiu as rédeas da equipe, embora ele só pudesse vencer uma partida no Apertura de 2007.

De acordo com uma entrevista que Emigdio Venustiano Olvera deu ao canal Iztacalco Valedores no YouTube, até 2019 ele trabalhou como treinador da equipe Tigres Xochimilco e pretendia retornar à Terceira Divisão com aquela instituição. Três anos depois, ele voltou aos olhos do público aproveitando a situação do Chivas do Guadalajara Sports Club.

CONTINUE LENDO: