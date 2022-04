Páscoa: evite que sua casa seja roubada enquanto você viaja

De acordo com o boletim mais recente da Secretaria Distrital de Segurança, Convivência e Justiça de Bogotá, os roubos de casas foram reduzidos durante os primeiros meses do ano. Em comparação com o mesmo período de 2021, esse crime caiu 36,7%, enquanto em 2022 teve uma tendência decrescente de 43,8%.

No entanto, deve-se ter em mente que a Semana Santa é a primeira longa pausa do ano, que é usada por milhares de pessoas para fazer viagens de descanso ou peregrinações. Então, suas casas estarão vazias e algumas pessoas sem escrúpulos aproveitarão a oportunidade para entrar e levar seus objetos de valor, o que aumentará o número e você voltará do descanso para enfrentar uma dor de cabeça.

Para evitar que isso aconteça com você, vale a pena seguir algumas recomendações para manter sua casa longe das mãos dos proprietários de apartamentos, que podem estar esperando por você para enviar suas primeiras fotos na praia para agir.

A sugestão mais óbvia é verificar se as portas e janelas estão bem fechadas antes de viajar. Isso também envolve verificar se as dobradiças estão em boas condições, sem ferrugem ou desgaste. Se você instalou barras, certifique-se de que elas permaneçam rígidas sob pressão moderada, como um empurrão ou chute. Não se esqueça da porta ou janela da varanda; não deve haver como abrir do lado de fora. Retire a chave da fechadura antes de sair; esse erro é mais comum do que você pensa.

Outra recomendação é recomendar sua casa a um familiar, amigo ou vizinho de confiança: peça-lhes que andem pela sua casa de vez em quando para garantir que nada de estranho aconteça. Se você tem confiança com o diretor do seu prédio, também pode pedir o mesmo favor. Outra boa opção é falar com a polícia em seu quadrante.

Uma boa ideia é deixar seus objetos de valor, como joias, computadores ou consoles, longe do campo visual das janelas ou varandas. Use cortinas e guarde esses itens em armários, gavetas ou debaixo do colchão. Se você tiver acesso a um cofre, use-o.

Uma coisa que você deve ter em mente é que alguns roubos de casa estão planejados: o infrator recebe a informação de que você não estará em casa e aguardará o momento de agir. Verifique as bordas externas das portas e janelas para ver se há marcas que possam ser deixadas pelos proprietários dos apartamentos para marcar as casas ideais para roubar. Tire fotos, exclua-as e denuncie às autoridades.

A tecnologia também pode ser sua aliada ou inimiga quando se trata de proteger seus pertences e os de sua família. Alguns assistentes digitais, como Alexa ou Google Home, permitem que você programe as luzes, TVs e alto-falantes da sua casa para ligar em determinados momentos, dando a impressão de fora de que há pessoas em casa. Mesmo que você não tenha esses assistentes, você pode configurar sua televisão ou equipamento de som manualmente através da opção “temporizador”.

Por outro lado, nem todas as pessoas que seguem você em suas mídias sociais têm boas intenções. Considere não alertar criminosos com postagens que anunciam quando e para onde você estará viajando. Essa fotografia na praia pode esperar você e seus entes queridos voltarem para casa.

