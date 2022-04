O Banco Central Europeu manteve as taxas de juros e disse que tomará qualquer decisão “de forma gradual e flexível”

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del Banco Central Europeo frente a su sede en Fráncfort, Alemania, el 8 de diciembre de 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) decidiu deixar todos os instrumentos de política monetária inalterados, mantendo assim o roteiro que alterou em março, embora como novidade tenha sublinhado que futuras decisões de política monetária serão tomadas com “opcionalidade, gradualismo e flexibilidade”.

Assim, a entidade monetária fará compras líquidas de 40 bilhões de euros (43.139 milhões de dólares), que cairão para 30 bilhões de euros (US $32.354 milhões) em maio e 20 bilhões de euros (US $21,57 bilhões) em junho. Após essa data, o BCE irá considerar a finalização das compras líquidas de ativos ao abrigo do Public Asset Purchase Programme (APP) no terceiro trimestre, desde que os dados suportem previsões de inflação a médio prazo.

Embora a decisão final dependa da avaliação do outlook, o BCE sublinhou no comunicado de quinta-feira que os dados mais recentes disponíveis “reforçam a expectativa” de que as compras terminem no terceiro trimestre.

Se o BCE zerar as compras líquidas de ativos PPP, será a segunda vez que isso acontecerá desde que iniciou este programa de estímulo, em outubro de 2014. Entre janeiro e outubro de 2019, o BCE já parou as compras líquidas de ativos, apenas reinvestindo vencimentos.

Em qualquer caso, a autoridade monetária permaneceu inalterada em seu compromisso de reinvestir os vencimentos de ativos comprados sob o APP “por um longo período de tempo” após as taxas de juros começarem a subir.

TAXAS DE JUROS

O instituto emissor manteve as taxas de juro de referência para as suas operações de refinanciamento inalteradas em 0%, enquanto a taxa da facilidade de depósito permanecerá em -0,50% e a taxa da facilidade permanente de cedência de liquidez em 0,25%. No entanto, as perspectivas mudaram.

Quaisquer ajustes no preço do dinheiro ocorrerão “algum tempo” após o término das compras líquidas de ativos. Da mesma forma, qualquer mudança nas taxas de juros “será gradual”.

“A trajetória para as taxas de juro do BCE continuará a ser determinada pela direção prospectiva do Conselho do BCE e pelo seu compromisso estratégico de estabilizar a inflação em 2% no médio prazo”, frisou a agência.

Onde não houve mudança é no programa de compra de pandemia de emergência (PEPP). Os vencimentos dos ativos adquiridos sob o PEPP serão reinvestidos até o final de 2024. Além disso, caso haja uma nova “fragmentação do mercado”, o BCE executará esses vencimentos com “flexibilidade” em termos de horizonte temporal, classes de ativos e jurisdições.

No que diz respeito à liquidez bancária, a entidade com sede em Frankfurt indicou que monitorará as condições de financiamento dos bancos para garantir que a expiração dos leilões TLTRO-III não afete a transmissão de sua política monetária.

“O Conselho do BCE está pronto para ajustar todos os seus instrumentos dentro do seu mandato, incorporando flexibilidade se necessário, para garantir que a inflação se estabilize em 2% no médio prazo”, concluiu a autoridade monetária.

INFLAÇÃO E PIB

O produto interno bruto (PIB) da área do euro registou um aumento trimestral de 0,3% no quarto trimestre de 2021, dois pontos percentuais abaixo dos três meses anteriores, de acordo com os últimos dados publicados pelo Eurostat, o Serviço de Estatísticas Comunitárias.

Por outro lado, os preços registraram inflação em fevereiro de 5,9%, oito décimos a mais do que no mês anterior, devido ao aumento dos preços da energia e dos alimentos, marcando seu maior, pois há registros históricos.

Da mesma forma, a taxa de inflação anual dos países que adotaram o euro como moeda comum, que é o resultado da exclusão da evolução dos preços da energia, alimentos frescos, álcool e tabaco do cálculo, aumentou quatro, para 2,7%.

No que diz respeito ao desemprego, a taxa de fevereiro da zona do euro, a última taxa disponível, caiu um décimo, para 6,8%. No conjunto da UE, o desemprego situou-se em 6,2%, também menos um décimo.

A próxima reunião do Conselho do BCE da agência responsável pela política monetária na zona euro será realizada em 9 de junho de 2022.

(com informações do EP)

