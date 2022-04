“Horizon Forbidden West”: Animais robóticos e uma praga mortal

Lançado em 2017, o videogame pós-apocalítico “Horizon Zero Dawn” se tornou um grande sucesso que conseguiu empolgar críticos e fãs. Cinco anos depois, e após um adiamento de sua data de lançamento original, a sequência “Horizon Forbidden West” foi finalmente lançada em 18 de fevereiro.

Como na primeira parte, o título se passa em uma versão pós-apocalíptica dos Estados Unidos. O protagonista continua sendo o guerreiro ruivo Aloy, que, como líder de um esquadrão, parte para encontrar a fonte de uma praga mortal. No entanto, após os eventos da primeira parte, não só fez amigos, mas também muitos inimigos.

Os usuários que não conhecem o título anterior podem se sentir um pouco perdidos nesta nova versão. Como a história é retomada diretamente de “Horizon Zero Dawn”, não faria mal ter um pouco de conhecimento prévio sobre o enredo passado.

Como poderia ser de outra forma, no novo título também existem inúmeros novos personagens aos quais os atores de Hollywood mais uma vez emprestaram suas vozes.

O já vasto mundo do jogo, no qual o jogador poderá se mover livremente de acordo com o princípio do mundo aberto, é ainda mais amplo do que na primeira parte. A mecânica de escalada foi expandida, o que significa que o mundo também se estende verticalmente. É habitada por uma infinidade de animais robóticos hostis que enfrentam as tribos dos sobreviventes.

Embora nem todas as inovações da sequência tenham sido aprovadas pelo público, “Horizon Forbidden West” foi bem recebido pelos críticos. Os usuários que gostaram de seu antecessor também se divertirão com este. E provavelmente nunca é tarde demais para começar com a primeira parte.

“Horizon Forbidden West” está disponível exclusivamente para PlayStation 4 e 5. O título antecessor é oferecido para PlayStation 4 e PC.

