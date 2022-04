Para gostos, cores; eles dizem por aí. E, em questões de maquiagem ou tratamentos estéticos, todos os usam ou não, dependendo de como acham melhor. Se falamos sobre o rosto, há alguns que consideram as sobrancelhas como a moldura do rosto, como uma das áreas mais importantes e que precisam receber mais atenção. Entre as figuras da mostra nacional, pode-se dizer que Laura Barjum tem sobrancelhas lindas e isso é algo que sua avó a lisonjeia muito, tanto que ela até queria ter outras parecidas com as da neta.

Dessa forma, aparentemente depois de muita insistência, a ex-rainha da beleza decidiu ouvir a avó e realizar sua ilusão de ter as sobrancelhas como queria, então a levou a um site especializado em micropigmentação, técnica na qual a sobrancelha é desenhada cabelo por cabelo e tem um certo duração.

Foi assim que, a partir de suas histórias no Instagram, a também apresentadora se retratou com a avó, destacando o quanto estava feliz pelo procedimento que seria realizado. “As sobrancelhas serão feitas no mesmo lugar onde eu as faço. Eu faço micropigmentação... e ela é, antes, que ela não se muda por ninguém porque ela vai lá quantas vezes você me perguntou que eu queria as mesmas sobrancelhas que minha avó? ”.

Diante da pergunta feita pela neta, a mulher comentou: “Ter as sobrancelhas é muito difícil, mas pelo menos elas as administram bastante”. Mais tarde, Laura Barjum também reuniu em seu InstaStories alguns dos momentos de sua avó realizando o procedimento acima mencionado, que ela percebeu o quão satisfeita estava quando lançou a seguinte frase: “Eles foram divinos para mim”.

Por sua vez, a atriz não perdeu a oportunidade de mencionar que sua avó insistia nela há meses para conseguir fazer as sobrancelhas. “Eu tinha a perseguidora... ela me teve meses para trazê-la até mim para fazer suas sobrancelhas.”

“Eu tinha o perseguidor”, Laura Barjum finalmente realiza um sonho cosmético para sua avó

Laura González — que foi rebatizada de Laura Barju — foi Miss Colômbia 2017. Durante o concurso, ele representou Cartagena. Mais tarde, ela se tornou vice-rainha universal naquele mesmo ano.

Ao longo desses cinco anos em que o país a conhece como figura pública, a modelo percebeu seu interesse em vários campos artísticos, como música e atuação, por exemplo. No entanto, se você falar sobre seus trabalhos atuais na televisão, por esse tempo o público colombiano a vê atuando como apresentadora em 'Factor X' (2022).

Este reality show musical é desenvolvido na tela durante os fins de semana em nome do Canal RCN.

Vale lembrar que, na edição do reality show em 2020-2021, Laura Barjum também foi apresentadora, mas seu trabalho foi feito apenas nos vestiários em diálogo direto com os participantes, mas nesta temporada atual ela é a apresentadora principal.

CONTINUE LENDO: