Desafio 'The Box': estratégias não estão funcionando para Gamma e Beta venceram pela terceira vez

No episódio de 13 de abril do Desafio 'The Box', os participantes começaram a abrir seus corações para sentimentos por outros membros da casa, neste caso, foi Pato quem expressou sua admiração por Criollo, enquanto conversava com Carballo.

“E se eu gostar do Criollo? ... Normal, eu não o vi com aqueles olhos, se eu o vejo que ele é muito simpático, ele é muito simpático, careca, alto, pelo menos eu gosto dessa altura... a altura de um homem me mata completamente”, disse Porto.

Enquanto Carballo continuava sua conversa com o Porto, ele confirmou ao seu parceiro a atração de Ossa, um membro da Alpha, então o representante do povo da costa ficou bastante animado com a confissão do Bogotá.

“Adoro que você aceite”, disse Porto.

Enquanto isso, os membros do Beta falaram sobre quem seria o primeiro a ganhar o prêmio para comparecer ao cubo com outro companheiro, então as mulheres da equipe concordaram que levariam Samir, porque ele tem o colete e não tem comida em casa.

“Eu realmente não me importo com esse cubo”, disse Ceta, o capitão da equipe azul, no entanto, no momento de iniciar o Desafio do Julgamento, Prêmio e Punição, ele foi o primeiro a manter as chaves do cubo desejado.

Posteriormente, Samir e Criollo membros da Gamma especularam sobre a estratégia que eles concordaram com Alpha para que eles não fossem os únicos a usar o colete de sentença.

A competição aconteceu no Box Arcoiris em que os participantes tiveram que fazer alguns revezamentos com seus companheiros de equipe, que começaram com anéis pendurados, após o que os desafiantes encontraram saldos suspensos que tiveram que superar com a ajuda de uma barra, no final eles tiveram que pular de uma plataforma para alguns troncos. verticais.

Dos tubos verticais passaram para seções compostas por barras e uma vez no topo, encontraram algumas bolas dispostas em gavetas que tiveram que jogar e furar na cesta, conseguindo isso, iniciando o retorno ao início da pista, entregando o revezamento para outro de seus companheiros de equipe.

Concursante del equipo Alpha superando los obstáculos del Box Arcoíris. Tomada de Canal Caracol en vivo

Mais uma vez, o triunfo deste desafio foi deixado para Beta, que assumiu a liderança graças à ajuda de seu capitão Ceta, que iniciou a corrida de revezamento. Em segundo lugar ficou Alpha deixando Gamma em terceiro lugar, que não conseguiu completar os quatro revezamentos a tempo, já que Duván, devido a uma condição em sua mão, sofreu um impasse dentro da corrida que o deixou no chão e teve que retomar desde o início da pista, apesar da rota que ele estava tomando.

Duván, capitán del equipo Gamma se cayó de los obstáculos con aros porque su mano no le respondió más para seguir avanzando. Tomada de Canal Caracol en vivo

“Que ótimo teste, não é? , bom esse teste... precisamos continuar assim”, disse Ceta no final da competição. Por sua vez, Duván pediu desculpas aos companheiros por não poderem continuar: “Com licença, não é que eu não quisesse, não consegui mais me segurar, caí daquele lado e bati com a cabeça, ele não me deu para agarrar”.

O prêmio para Beta consistiu em desfrutar de uma noite de cantina, comida e também, no quadro milionário eles ganharam a soma de 10 milhões de pesos e a possibilidade de competir pelos 12 milhões de pesos se os espectadores votarem como a melhor equipe do ciclo.

Como punição, Gamma teve que remar em uma máquina por 24 horas sem parar.

