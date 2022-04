Autoridades dão dois golpes no crime na capital da República

Autoridades da capital da república denunciaram dois golpes no crime na cidade. O primeiro foi apontado no norte de Bogotá, onde capturaram um homem de 26 anos que pretendia fugir com o produto do roubo de uma loja de celulares.

De acordo com o oficial de inspeção da Polícia Metropolitana de Bogotá, tenente-coronel Darío Peña, a captura do sujeito foi graças a uma inspeção minuciosa realizada pelos uniformizados: “Em resposta ao pedido dos cidadãos por roubo de um estabelecimento comercial na rua 122 com o 15º bairro de Unicentro, o quadrante do setor chega ao armazém onde as portas e janelas aparentemente não são violadas, mas realizam uma inspeção minuciosa em todo o quarteirão e nos telhados das casas, encontrando um homem com uma maleta escondida nos telhados”.

Ele também indicou que o sujeito capturado ficou surpreso com o saque com o qual pretendia escapar: “O sujeito tinha em sua posse 26 telefones celulares e acessórios diferentes avaliados em mais de US $140 milhões de pesos, que ele os havia roubado do armazém, como evidenciado pelas câmeras de segurança”.

O segundo incidente relatado pelas autoridades ocorreu na cidade de Teusaquillo, onde surpreenderam quatro criminosos quando prenderam ilegalmente o motorista vítima de roubo. A comandante da Delegacia de Polícia de Teusaquillo, Coronel Sandra Lancheros, informou:

“No momento da busca, um deles afirmou que estava sendo mantido contra sua vontade pelos outros ocupantes e que seu caminhão também havia sido roubado, então esses quatro sujeitos são imediatamente capturados”, concluiu o Coronel Lancheros.

Sobre o modo de roubo, o coronel Lancheros disse: “Foi possível estabelecer que os criminosos haviam se aproximado do motorista do caminhão na 80th Street por um falso policial, de lá colocaram a vítima em um veículo particular, onde tiraram seus pertences”, concluiu que mais tarde conseguiu encontrar o caminhão abandonado na cidade de San Cristóbal.

O trabalho conjunto entre diferentes autoridades em Bogotá levou à captura de vários criminosos pertencentes a diferentes estruturas criminosas, que perseguiram através de roubo e venda de alucinógenos a diferentes setores da capital e do município de Soacha. Nesse caso, a Procuradoria Geral da República, através do apoio colaborativo da Polícia Nacional, desmantelou quatro quadrilhas criminosas que operavam em várias partes da cidade.

Em relação a essas operações, o judiciário destacou: “A Procuradoria-Geral da República, através da Direção Seccional de Bogotá, e em um trabalho investigativo conjunto e sustentado com a Polícia Nacional, atingiu durante três semanas as redes criminosas envolvidas em dois dos crimes que mais afetam a segurança cidadã: roubo em todas as suas formas e tráfico local de drogas.”

Até agora, em 2022, fortes golpes foram acentuados contra grupos criminosos que operam na cidade, pois perpetuaram atos que afetam diretamente tanto os transeuntes quanto os comerciantes, em relação a essas desarticulações, afirma o Ministério Público: “10 gangues ligadas a roubos de pessoas, casas e comerciais estabelecimentos; e a venda de substâncias ilícitas no varejo, foram afetados até agora este ano. 48 pessoas foram flagradas ligadas a vários crimes”. .

CONTINUE LENDO: