As mortes das inundações dramáticas na África do Sul já são 350 e as afetadas somam mais de 40.000

People drag a carpet into the sun to dry after their home was flooded in the Dakota informal settlement in Isipingo Beach, Durban, South Africa, April 14, 2022. REUTERS/Rogan Ward

As inundações catastróficas na África do Sul deixaram pelo menos 341 pessoas mortas e afetaram quase 41 mil pessoas, de acordo com um novo balanço nesta quinta-feira, enquanto na região de Durban continuaram a fazer fila em frente aos necrotérios para depositar corpos.

A maioria das vítimas morreu na área da cidade de Durban, um dos principais portos africanos da província de Kwazulu-Natal (KZN, leste) e epicentro da tempestade que começou no último fim de semana. Um estado de catástrofe foi declarado.

“Um total de 40.723 pessoas foram afetadas. Infelizmente, houve 341 mortes”, disse o ministro provincial Sihle Zikalala em uma conferência de imprensa.

Mais de 100 corpos foram depositados no necrotério de Phoenix, nos arredores de Durban.

Gente recolecta agua potable tras las catastróficas inundaciones en Durbán, Sudáfrica (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

“É demais”, disse um dos funcionários que se recusou a se identificar, e falou das fileiras de famílias que vieram trazer seus mortos. Os enterros são proibidos até que o solo alagado esteja estabilizado.

As chuvas, que atingiram níveis nunca vistos em mais de 60 anos, derrubaram pontes e estradas e isolaram grande parte dessa região costeira com o Oceano Índico. Mais de 250 escolas foram afetadas e milhares de casas foram destruídas.

As autoridades anunciaram a abertura de cerca de 20 abrigos de emergência que abrigam mais de 2.100 pessoas desabrigadas.

Enquanto esperavam para serem resgatados, milhares de sobreviventes foram deixados à sua sorte. “Não há ninguém aqui para nos ajudar”, disse Thobele Sikhephen, 35 anos, em frente à sua casa de lata lamacenta em um município.

Las playas de Durban tras las trágicas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Também houve protestos esporádicos exigindo ajuda. Em comunicado, as autoridades de Durban pediram “paciência”, explicando que os esforços de socorro diminuíram “devido à extensão dos danos nas estradas”.

Algumas estradas foram limpas com escavadeiras e reabertas, mas a maioria permanece inacessível, entulho cheio ou inundado em água marrom.

As autoridades pediram à população que evite o contato com água potencialmente “contaminada” o máximo possível.

Hubo aludes y deslaves debido a las inundaciones, las mayores en 6 décadas (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Quatro dias sem água ou eletricidade

No gueto Amaoti, norte de Durban, onde a maioria das casas é feita de chapas de papelão ondulado ou tábuas de madeira, havia grupos de pessoas enchendo baldes com água potável dos canos que foram expostos após o colapso de uma enorme seção de uma estrada.

Em algumas áreas, a água e a eletricidade foram cortadas por quatro dias e tudo está faltando.

As autoridades locais pediram a doação de alimentos não perecíveis, água engarrafada e qualquer outra coisa para aquecer.

Também houve saques e imagens de câmeras de vigilância compartilhadas nas redes sociais mostraram pessoas invadindo as prateleiras dos supermercados.

Containers distribuidos por las carreteras de Sudáfrica tras las catastróficas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

No porto, os guindastes coletaram os enormes contêineres de metal que as chuvas do dia anterior haviam jogado na rodovia.

Esta região já sofreu uma destruição maciça em julho passado, durante uma onda sem precedentes de agitação e saques.

As previsões meteorológicas anunciam tempestades e risco de inundações localizadas durante o fim de semana da Páscoa. As novas tempestades também devem afetar as províncias vizinhas de Estado Livre (centro) e Cabo Oriental (sudeste).

As autoridades falaram de “uma das piores tempestades da história do país”, enquanto o presidente Cyril Ramaphosa lamentou “um desastre de proporções enormes”.

(Com informações da AFP)

