A Alemanha apreendeu um super iate ligado a um magnata russo próximo a Putin

El yate de lujo "Dilbar", totalmente cubierto, en el muelle Blohm+Voss en Hamburgo, Alemania, el 13 de abril de 2022. (Jonas Walzberg/dpa vía AP)

As autoridades alemãs apreenderam um superiate em Hamburgo depois de determinar que ele pertence à irmã do russo Alisher Usmanov, considerado “um dos oligarcas favoritos de Putin” e designado como seu possível líder.

O escritório da Polícia Criminal Federal disse quarta-feira que, após “extensas investigações” e apesar de “se esconder no exterior”, foi capaz de determinar que o proprietário é Gulbakhor Ismailova, irmã de Usmanov.

O super iate Dilbar é sinalizado pelas Ilhas Cayman e está registrado em nome de uma empresa em Malta, dois paraísos bancários onde os bilionários costumam depositar sua riqueza. Foi lançado em 2016 e teve um custo relatado de mais de $648 milhões.

A polícia disse que as autoridades alemãs trabalharam em Bruxelas para garantir que as sanções da UE fossem aplicadas ao proprietário. O barco não pode mais ser vendido, alugado ou movido, acrescentou.

Vladimir Putin y Alisher Usmanov (Reuters) REUTERS

Os Estados Unidos e a UE anunciaram no mês passado sanções econômicas contra Usmanov, um magnata metalúrgico, por sua relação com o presidente russo, Vladimir Putin, e em resposta à invasão da Ucrânia.

No início de março, a Itália apreendeu uma propriedade no valor de cerca de 17 milhões de euros (US $18,5 milhões) de Usmanov.

Usmanov, a quem os Estados Unidos consideram o “homem de frente” do presidente russo, Vladimir Putin, garantiu três semanas depois que colocou muitos dos seus bens e propriedades no Reino Unido nas mãos de trusts antes de ser sancionado por aquele país.

(Reuters) REUTERS

O porta-voz desse magnata da indústria metalúrgica - cuja fortuna em Londres é de cerca de US$ 18,4 bilhões - explicou que a maior parte de sua propriedade no Reino Unido, incluindo uma suntuosa mansão no noroeste de Londres, “foram transferidas há muito tempo para trusts irrevogáveis”. “A partir desse momento, Usmanov não era mais seu dono (dos bens), nem podia administrá-los ou negociar sua venda, mas só podia usá-los para alugar. Ele se aposentou como beneficiário e doou os direitos dos beneficiários para sua família”, disse.

(Com informações da AP e EFE)

CONTINUE LENDO:

A OSCE lamentou a destruição de locais de culto religioso na Ucrânia e exigiu que Moscou promovesse um diálogo pacífico.