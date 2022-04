Sergio Gutiérrez Luna pediu aos legisladores que não apresentassem “lobistas” à Câmara dos Deputados

O passado dia 11 de abril, no dia em que o debate e a votação da Reforma Energética poderiam ter sido realizados em plenário, foi repleto de controvérsias, não só por causa do adiamento da sessão para o próximo domingo, mas por causa de uma cena peculiar.

Através das redes sociais, um momento se tornou viral quando um assunto ligado a empresários internacionais do setor de energia teve que ser afastado da Câmara dos Deputados por não ser legislador e porque, acusaram, ter um papel de “lobista” naquela importante reunião.

Paolo Salerno, membro da empresa de energia Enel Group, foi identificado como coordenador do Comitê de Energia da Câmara de Comércio Italiana no México. Ele estava sentado ao lado da deputada do Partido da Revolução Democrática (PRD), Edna Díaz, situação que foi denunciada por alguns membros da bancada do Movimento Nacional de Regeneração (Morena).

Com uma maleta na mão, e distintivo de visita pendurado em seu pescoço, ele saiu pelos corredores da câmara baixa, enquanto ele disse algumas palavras para o membro do partido amarelo e os outros membros de Morena e seus aliados aplaudiram sua retirada.

(Foto: Cámara de Diputados)

Essa situação levou a intermináveis comentários contra Salerno e Díaz, a quem chamaram de “vender pátrias”, porque, argumentaram, o único objetivo desse assunto era privilegiar as empresas privadas a gerar mais dinheiro, em vez de beneficiar os cidadãos consumidores de energia.

Por esse motivo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente do Conselho de Administração da Câmara dos Deputados e membro do grupo parlamentar Morena, pediu a todos os partidos políticos que não apresentassem pessoas fora das instalações.

“Como resultado do incidente de ontem... esta presidência faz um apelo cuidadoso a todos os grupos parlamentares, deputados e deputados em geral, para que promovam a disciplina parlamentar e se abstenham de introduzir o Salão das Sessões e os espaços da delegacia onde os órgãos da Câmara realizam suas funções deliberativas”, lê-se no documento oficial.

Todas as pessoas estipuladas na seção IX do parágrafo 1 do artigo 6 do Regulamento da Câmara dos Deputados serão aquelas proibidas de entrar nos espaços expostos por Gutiérrez Luna, “especialmente quando essas pessoas têm interesse direto no assunto da discussão”.

El sujeto ligado a empresarios del sector energético tuvo que salir de la Cámara de Diputados (Fotos twitter: @dnaielgtz_oax)

Finalmente, o presidente do conselho lembrou que todas as pessoas que desempenham a tarefa de lobista, e estão devidamente registradas no registro, têm a obrigação de se dirigir de acordo com as leis da câmara baixa, caso contrário, eles poderiam ter direito a sanções que variam de desfiliação a impedindo seu acesso às instalações.

Os regulamentos internos definem essa prática como qualquer atividade realizada antes de qualquer deputado, deputado, órgão ou autoridade, individualmente ou como um todo, para obter uma resolução ou acordo favorável aos interesses próprios ou de terceiros.

De acordo com o Ministério do Interior (Segob), lobby ou lobby - seu nome em inglês - pode ser entendido como um “processo planejado de comunicação de conteúdo predominantemente informativo, no âmbito das relações públicas, da empresa, grupo de lobby ou organização com o público autoridades”.

Ou seja, são pessoas intermediárias entre o poder político e os principais atores das discussões legislativas e nem sempre são entidades com interesses econômicos, pois também podem ser representantes dos assuntos populares.

