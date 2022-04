Rogerio Azcárraga: qual é a relação do empresário de rádio com Emilio Azcárraga, dono da Televisa

MEXICO D.F. 08NOVIEMBRE2005.- Senadores se reunieron con concesionarios de la Radio y Television para analizar la propuesta de la ley del tema a puesta cerrada. Roque Chavez. sale de la reunion. FOTO: Germán Romero/CUARTOSCURO.COM

Na noite de segunda-feira passada, foi anunciado a morte de uma das figuras mais importantes do mundo do rádio no México: Rogerio Azcárraga Madero, que atuou como presidente do Conselho de Administração do Grupo Radio Formula, falecido aos 94 anos. Essa notícia foi compartilhada por meio do Grupo Formula.

Azcarraga Madero era filho de Rogerio Azcarraga Vidaurreta, falecido em 1951, e que fundou o Grupo Radio Formula. No entanto, a estação foi originalmente cedida por seu irmão Emilio Azcarraga Vidaurreta, que era pai de Emilio Azcarraga Milmo e avô do atual proprietário da Televisa, Emilio Azcarraga Jean.

Emilio Azcárraga Vidaurreta já havia estabelecido o XEW e em 1951 lançou o Channel 2, o principal sinal da Televisa de hoje.

Outro dos irmãos Azcárraga Vidaurreta, chamado Gastón, fundou em 1967 o atual Grupo Posadas, que opera a rede Fiesta Americana. Quando seu filho, Gastón Azcarraga Tamayo, seu neto, Gastón Azcárraga Andrade morreu, assumiu o consórcio hoteleiro aos 36 anos. Gastón terceiro, em 2005, comprou a Aeroméxico, que cinco anos depois parou de operar devido a problemas financeiros. Em 2014, ele recebeu um mandado de prisão por lidar com recursos ilícitos.

Emilio Azcárraga Vidaurreta fue hermano de Rogerio. Foto: Twitter @raulbrindis

Emilio Azcárraga Vidaurreta delineou as características do perfil comercial que seu irmão Rogerio assumiria. Com experiência como vendedor de calçados e negociante de automóveis, em 1923 obteve uma licença para distribuir rádios Victor Talking Machine. Enquanto trabalhava na divisão Mexico Music da RCA, Emilio ficou mais interessado na indústria do rádio.

Seu irmão Raul recebeu instruções técnicas para operar estações de rádio sob a tutela do coronel norte-americano Sandal S. Hodges. Diz-se também que Raúl Azcárraga Vidaurreta, foi pioneiro da radiodifusão no país, pois em 1923 instalou a estação CYL, “La Casa de la Radio”.

Buscando uma sinergia entre o negócio do rádio e o negócio da música gravada, as editoras musicais PHAM-EMMI nasceram graças à visão de Rogerio Azcárraga Vidaurreta. No entanto, assim como no Grupo Televisa, Emilio El Tigre Azcárraga Milmo consolidou a empresa que seu pai fundou e a definiu como o quasimonopólio da televisão no México, para que seu herdeiro Emilio Azcárraga Jean vendesse mais tarde metade das ações da Televisa Radio, buscando capitalização, para o espanhol Grupo Prisa, a história recente da Radio Formula está ligada a Rogerio Azcárraga Madero.

A Radio Formula começou, como tal, em 1968, com uma estação que inicialmente se chamava Radio Distrito Federal. Suas frequências tinham um programa musical, com a intenção de introduzir o Rock'n Roll no México, objetivo que ele alcançou contando com sua empresa Discos Orfeon, fundada em 1958. Orfeon começou com a gravação dos grandes artistas do cinema mexicano e da era de ouro da música.

Azcárraga Madero era tío del actual dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. FOTO: ANTONIO CRUZ /CUARTOSCURO.COM Antonio Cruz

Os historiadores do rádio apontam para o toca-discos de rádio como um palco no qual a chegada da verdadeira comunicação de rádio foi adiada. E, nesse sentido, o interessante é que, numa época em que os perfis das emissoras eram descritos de acordo com o gênero musical que estavam programando, em 1987 o Grupo Fórmula optou pelo talk radio transmitindo um noticiário nacional.

A história da Rádio Distrito Federal muda radicalmente, devido à visão e impulso empreendedor de Don Rogerio Azcárraga Madero, que modifica o formato de musical para falado nas emissoras AM (Amplitude Modulada), e programas das principais categorias de conteúdo começam a ser transmitidos: notícias, esportes, bar feminino, finanças e entretenimento, liderado por várias personalidades, tais como: León Michel, Don Pedro Ferríz Santacruz, Don Fernando Marcos, Luis Ignacio Santibáñez, Jorge Saldaña, Hector Lechuga, Flor Berenguer, Luis Cáceres, Jorge Zuniga e vários outros, que conseguiram colocar-se no a preferência do público naquele momento com seus programas.

