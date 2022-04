Os adoçantes de sucralose podem causar distúrbios semelhantes aos do diabetes?

A sucralose é um adoçante artificial que dá um sabor doce a alimentos e bebidas sem aumentar a ingestão de calorias. Vários estudos já mostraram que o consumo de sucralose está associado ao comprometimento do metabolismo da glicose e da insulina no corpo humano porque perturba o equilíbrio do microbioma intestinal.

Pesquisadores no México já realizaram um ensaio clínico em adultos jovens e saudáveis para descobrir qual é o impacto do consumo de adoçante de longo prazo no microbioma. Eles descobriram que a sucralose pode produzir alterações semelhantes ao desenvolvimento do diabetes tipo 2.

O trabalho foi realizado por pesquisadores do Hospital Geral do México, do Instituto Nacional de Medicina Genômica, da Faculdade de Medicina, da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), do Centro de Pesquisa Científica e Ensino Superior de Ensenada e da Faculdade de Saúde Pública e Nutrição da Universidade Autônoma de Nuevo León.

Depois de conhecer os resultados do estudo no México, Segundo Seclen, endocrinologista peruano e presidente eleito da Associação Latino-Americana de Diabetes, disse em diálogo com a Infobae: “As evidências mostram que os adoçantes alteram a microbiota intestinal e a transformam em baixa intensidade fator inflamatório que interrompe o metabolismo da glicose e aumenta a resistência à insulina. Em resumo, o risco de diabetes aumenta em seu consumo, especialmente em pessoas com fatores de risco para diabetes, como obesidade abdominal, hipertensão, dislipidemia, entre outros”.

“Conduzimos um ensaio clínico em adultos jovens saudáveis para investigar o efeito da ingestão de sucralose a longo prazo na abundância intestinal de quatro espécies bacterianas representativas dos filos Actinobacteria, Bacteroidetes e Firmicutes como desfecho primário. Como resultado secundário, exploramos se a disbiose induzida por sucralose estava potencialmente relacionada a alterações nos níveis de glicose e insulina durante uma carga oral de glicose”, escreveram os pesquisadores no artigo publicado.

La microbiota intestinal es el conjunto de miles de bacterias de distintas especies que viven en nuestro intestino y contribuyen “a nuestra salud o a nuestra enfermedad”/Jonathan Bailey, NHGRI

A sucralose é recomendada para pacientes com diabetes, pois mantém o sabor doce sem aumentar calorias ou picos glicêmicos. Mas, paradoxalmente, o uso freqüente de sucralose em pessoas saudáveis pode aumentar os níveis de glicose no sangue e insulina. O estudo foi liderado pelo Dr. Galileo Escobedo, pesquisador da Unidade de Medicina Experimental da UNAM e do Hospital Geral do México.

A microbiota intestinal, que poderia ser considerada um órgão adicional que pesa cerca de dois quilos em um adulto de 70 quilos, é a coleção de milhares de bactérias de diferentes espécies que vivem em nosso intestino e contribuem “para nossa saúde ou nossa doença”.

O ensaio clínico foi conduzido em dois grupos de homens e mulheres. Durante 10 semanas, um recebeu 48 miligramas de sucralose diariamente na água e o outro, o grupo controle, um placebo (apenas água). A dose de sucralose administrada “equivale a um suco de meio litro ou quatro biscoitos”. Essa é a quantidade que representa um consumo médio e moderado, embora existam pessoas que consomem muito mais desse adoçante diariamente.

No início e no final da exposição à sucralose, Escobedo e colegas mediram os níveis de glicose, insulina e leptina, bem como procedimentos de sequenciamento e PCR para determinar o perfil da microbiota em resposta à ingestão de adoçantes.

O estudo, publicado na revista especializada Microorganismos, mostrou que a sucralose causa disbiose intestinal, ou seja, uma alteração “dramática” no equilíbrio ou proporção de bactérias intestinais que tem um indivíduo. Para começar, ao mesmo tempo que a bactéria Clostridium coccoides aumenta, associada a “picos de glicose e insulina no sangue e tendência a desenvolver diabetes tipo 2", a população de Lactobacillus acidophilus, bactérias que são boas para a saúde metabólica e estão até contidos em alguns alimentos lácteos.

Según los investigadores mexicano, la sucralosa aumentaría la tendencia a desarrollar alteraciones metabólicas que se presentan durante la diabetes”/Archivo CAROL YEPES | Getty Images

Além disso, essa alteração na bactéria da microbiota está associada a uma tendência à inflamação intestinal e aumento da recorrência de distúrbios digestivos. Sabe-se, lembrou Escobedo, em comunicado à imprensa, que se os picos glicêmicos persistirem por muito tempo, eles danificam nervos e vasos sanguíneos, o que começa a ser visto em indivíduos que ainda não têm diabetes, mas que o desenvolverão dentro de cinco ou 10 anos.

Algo muito semelhante, embora em menor grau, é observado com a sucralose: “como se seu consumo aumentasse a tendência de desenvolver distúrbios metabólicos que ocorrem durante o diabetes”. Embora o diabetes seja uma doença com um conjunto de alterações já estabelecidas, essas mesmas alterações são observadas, separadamente, com o consumo de sucralose.

A equipe de Escobedo demonstrou que mesmo com essa quantidade moderada de sucralose (algumas pessoas consomem mais em biscoitos, suco de laranja e adoçando seu café com adoçante com sucralose) “há efeitos impressionantes sobre as bactérias intestinais: aniquila algumas e promove outras prejudiciais, associadas a distúrbios metabólicos de saúde e digestivos”, de acordo com o comunicado oficial.

En personas sanas, recomiendan evitar el consumo de edulcorantes artificiales, tomar agua y endulzar los alimentos solo con pequeñas cantidades de azúcar/Mascha Brichta/dpa Mascha Brichta/dpa

Devido ao alto consumo de sucralose na população, e que pode estar associado ao desenvolvimento de transtornos semelhantes ao diabetes, como hiperinsulinemia, hiperglicemia, intolerância a carboidratos e distúrbios digestivos, o Dr. Escobedo recomendou pacientes com diabetes que precisam consumi-lo por motivos de saúde, é aconselhável fazê-lo sob supervisão médica.

Ele alertou que o diabetes mal controlado (níveis elevados de açúcar no sangue) causa anormalidades micro e macro vasculares que resultam em danos aos nervos e vasos sanguíneos e podem levar à cegueira, perda de membros, sensação muito dolorosa ou perda completa da sensação e até risco cardiovascular elevado que pode levar a um ataque cardíaco.

Enquanto isso, para pessoas com um estilo de vida saudável e especialmente crianças, “recomenda-se evitar consumir adoçantes artificiais, beber água e adoçar alimentos com pequenas quantidades de açúcar, a fim de não induzir apego ao sabor doce em meninas e meninos, que amanhã podem se tornar pacientes com tipo 2 diabetes”, recomendaram os pesquisadores no comunicado.

Quando perguntado pela Infobae, o Dr. Silvio Schraier, vice-diretor do programa de especialização em nutrição da Fundación Barceló e membro da Sociedade Argentina de Diabetes, disse outra opinião: “O estudo realizado no México tem limitações . Foi feito com uma pequena amostra de pessoas e o consumo de sucralose foi comparado com água. Aparentemente, aqueles que tomaram sucralose aumentaram a secreção de insulina, uma mudança lógica. No momento, o consumo de sucralose ainda não pode ser associado ao desenvolvimento de diabetes”.

