Gol de Edgar Benitez para desconto em Alianza Lima x Colo Colo para a Copa Libertadores

Alianza Lima vinha sofrendo uma derrota parcial para o Colo Colo, do Chile, em uma partida que acontecia como parte da segunda rodada do grupo F da Copa Libertadores 2022. Em suma, os gols dos 'mapochos' deixaram os peruanos comprometidos, que viram suas chances de alcançar um bom resultado diminuídas. No entanto, Edgar Benitez conseguiu marcar o gol do desconto e manteve vivas as esperanças dos visitantes.

O meio-campista 'Guarani' marcou presença no placar contra os chilenos | Vídeo: ESPN

PREVIA

Alianza Lima visitará o Colo Colo do Chile em uma partida que acontecerá hoje, quarta-feira, 13 de abril, no Estádio Monumental de Santiago, como parte da segunda rodada do grupo F da Copa Libertadores 2022. A pintura 'azul e branco' tentará somar em um cenário que parecerá cheio com a mais recente aprovação do Governo 'sulista', que permitiu a capacidade de 100%.

O elenco 'íntimo' melhorou seu desempenho na Liga 1 após a última vitória contra o UTC em casa, o que lhes permitiu chegar a 8 pontos e subir para o décimo terceiro lugar na ausência do jogo pendente com o Sport Huancayo, que não foi jogado por causa da greve dos transportadores em Junín.

O técnico Carlos Bustos usou esse tempo para corrigir os erros que cometeram no início do campeonato local. E é que jogadores como Christian Ramos, Jairo Concha e Hernán Barcos, para citar alguns nomes, não demonstraram o nível que costumam oferecer, embora a vitória contra o UTC possa significar uma mudança para melhor na equipe.

Quanto à Libertadores, eles perderam na primeira partida para o River Plate. Naquela ocasião, os 'brancos e azuis' estavam à altura da tarefa, no entanto, a hierarquia do 'Milionário' foi vencida pelo gol solo de Matías Suárez.

Por outro lado, a equipe chilena vive uma realidade completamente diferente no Campeonato PlanVital, já que está na primeira posição com 17 pontos, o mesmo que a Unión Española, mas com melhor diferença de gols. Nesse sentido, nos 9 jogos que disputaram, venceram 5 vezes, empataram em 2 e perderam nos restantes.

Além disso, na competição internacional, o time 'alba' conseguiu vencer a estreia contra o Fortaleza no Brasil com pontuações de Juan Martín Lucero e Pablo Solari. Por esse motivo, eles vêm com uma certa vantagem para a partida com a equipe peruana e com a intenção de estender esse grande momento que vivem.