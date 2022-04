É assim que o Plano de Êxodo progride em todo o país

Os colombianos estão se preparando para uma das pontes de férias mais importantes do ano, já que a Semana Santa é uma época de retiro religioso e, da mesma forma, um momento para compartilhar com a família, nesta ordem de idéias, as autoridades têm toda a sua capacidade para o chamado 'Plano do Êxo', que busca salvaguardar a segurança e garantir a tranquilidade dos colombianos ao deixar suas cidades para seus destinos turísticos e familiares.

Enquanto se espera que as pessoas viajem do centro do país para outros departamentos das regiões andina e do Pacífico, a costa atlântica e a orinoquia também estão preparando seus dispositivos de controle. Segundo o jornal El Tiempo, até as 6 da manhã de hoje, cerca de 4.639.915 veículos foram mobilizados nas diferentes estradas do país, além disso, esse número representa um aumento de 12% em relação ao início do feriado do ano anterior.

O dispositivo neste departamento implementará cerca de 400 funcionários uniformizados, que trabalharão no plano de êxodo e no plano de retorno, com um trabalho contínuo de 24 horas nas principais estradas da região, destacando as entradas e saídas de sua capital, uma vez que Medellín concentra um grande número de viajantes que procurará partir para o centro do país, o Caribe colombiano e o leste de Antioquia, com quase um milhão de viajantes, de acordo com a Blu Radio.

Por sua vez, o Departamento de Polícia do Atlântico se junta à campanha “Seja apaixonado pela vida”, na qual mais de 300 funcionários uniformizados se prepararão exclusivamente para atender às exigências dos viajantes durante esta Semana Santa, destacando sua presença em atrações turísticas, bairros tradicionais e religiosos centros de peregrinação, lugares onde os cidadãos podem participar. Neste caso, tendo em conta Barranquilla como eixo principal; os postos de controle se destacam na Avenida La Cordialidad, via 40, El Gran Malecón e 30th Street em direção à Ponte Pumarejo.

Embora os cidadãos que transitam do centro do país para o oeste do país enfrentem diferentes restrições na estrada que leva de Bogotá a Ibague, as condições estabelecidas pelas autoridades indicam que cerca de 400.000 veículos percorrerão este corredor rodoviário. No caso de Bogotá, há uma disposição de 1000 policiais que serão encontrados em 30 postos de controle, tanto nas saídas quanto nas entradas da capital. Da mesma forma, haverá disponibilidade nos terminais de transporte, que esperam despachar cerca de 640.000 passageiros para diferentes destinos no país.

Por outro lado, neste departamento do Pacífico, haverá cerca de 5.000 homens da Polícia e 3000 do Exército, que protegerão a segurança dessa população, que serão acompanhados por 55 oficiais de trânsito e 93 reguladores rodoviários, para acompanhar os motoristas e incentivar o bom comportamento nas estradas. Especificamente, na cidade de Cali, pontos de controle serão instalados nas seis saídas da cidade, priorizando corredores para os municípios vizinhos, como: Palmira, Jamundí, Yumbo e também, em direção ao porto de Buenaventura.

Por sua vez, tanto a Região de Santanderes como a Região do Café terão uma implantação policial que se concentrará nos terminais de transporte, através de dinâmicas que exigem uma boa convivência e adaptação cidadã a esses contextos turísticos, uma vez que a campanha 'Seja apaixonado pela vida' foi estendida a todo o país e busca priorizar aspectos da flora, fauna e bom comportamento rodoviário por parte dos cidadãos.

